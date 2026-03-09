IX ENAE Digital Meeting pone el foco en la IA y la Automatización aplicada al Marketing en su novena edición

El Campus de Espinardo ha acogido este sábado la IX edición del ENAE Digital Meeting, un evento que se consolida como la cita anual imprescindible para el sector tecnológico y empresarial de la Región de Murcia. El congreso ha servido para analizar cómo los profesionales están integrando la Inteligencia Artificial (IA) no solo como una herramienta de moda, sino como un pilar fundamental de su eficiencia operativa y comercial.

Una cita anual imprescindible para el sector tecnológico y empresarial de la Región de Murcia / ENAE Business School

Muestra de la relevancia de este evento, la jornada ha contado con la presencia de José Guillén, Concejal Delegado de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente del Ayuntamiento de Murcia. Su participación refleja el firme compromiso regional con la digitalización y el fomento del talento local, destacando la fortaleza de la alianza con ENAE.

El factor humano en la era de los algoritmos

La jornada comenzó con la ponencia de Laura Pascual y Peter F. Noguera, cofundadores de Elepé Morning Studio, quienes centraron su discurso en la necesidad de mantener el criterio profesional frente al avance de la tecnología. Ambos señalaron que la IA no puede sustituir el análisis estratégico profundo y que la supervisión humana es una pieza indispensable para que las marcas logren construir comunidades fieles.

La tecnología debe servir para ordenar temas, generar ideas y gestionar eventos / ENAE Business School

En esta línea, destacaron que la tecnología debe servir para ordenar temas, generar ideas y gestionar eventos, pero siempre bajo un control que garantice la autenticidad de la comunicación. La capacidad de las herramientas actuales para aprender de contenido real permite agilizar el trabajo, pero requiere de un profesional que valide el resultado final.

Desafíos del retail y la gestión de datos

Uno de los bloques más técnicos corrió a cargo de Rocío González, especialista en Data Science, quien describió la situación actual del sector retail como una "urgencia" marcada por el descenso de los márgenes y el aumento de la exigencia de los consumidores. González subrayó que el problema de las empresas no es la carencia de información, sino la falta de una estructura que permita explotar esos datos de forma eficiente.

Para solucionar este déficit, la experta propuso una hoja de ruta centrada en la estabilización de los datos y la creación de plataformas de inteligencia de negocio que permitan identificar el ciclo de vida real del cliente. Esta metodología busca alcanzar la hiperpersonalización, permitiendo, por ejemplo, que un supermercado ofrezca de forma automática productos recurrentes a sus compradores, mejorando así la fidelización. Asimismo, advirtió sobre los errores comunes en las organizaciones: la adquisición de herramientas de software sin una estrategia previa y la falta de implicación de las juntas directivas en los procesos de digitalización.

IX ENAE Digital Meeting pone el foco en la IA y la Automatización aplicada al Marketing en su novena edición / ENAE Business School

A esta visión se sumó Julián Gómez, experto en datos, quien desgranó la arquitectura necesaria para que el marketing sea verdaderamente impulsado por IA. Gómez explicó cómo conectar el CRM con modelos predictivos reales en 2026, permitiendo que los datos dejen de ser estáticos y se conviertan en el motor de decisiones automatizadas en tiempo real.

Su intervención enfatizó que la clave no es solo acumular información, sino asegurar que la arquitectura de sistemas permita tomar decisiones de negocio precisas.

Nuevo Máster en Automatización e IA aplicada al Marketing

La ponencia de José Gilarte puso en valor la automatización inteligente, demostrando cómo pasar de "gestionar minutos a gestionar sistemas", permitiendo a las empresas ejecutar tareas de marketing con una mínima intervención manual tras la configuración inicial.

Esta intervención subrayó la importancia de saber usar la IA para escalar la capacidad de ejecución, rompiendo el mito de que la tecnología es un fin en sí misma. Además, también sirvió como preludio a la presentación oficial del Máster en Automatización e Inteligencia Artificial Aplicada al Marketing de ENAE Business School.

Santiago Foulquié, Director de ENAEdm, presentó programa formativo, que iniciará su actividad en abril de 2026, y nace con el objetivo de optimizar el rendimiento profesional a través de la automatización.

El máster busca que los profesionales del marketing dejen de gestionar tareas manuales minuto a minuto y pasen a diseñar sistemas que funcionen de forma independiente, utilizando tecnologías como la IA predictiva y modelos de arquitectura de datos. Con esta iniciativa, la escuela murciana pretende dotar al tejido empresarial de perfiles capaces de escalar operaciones sin aumentar proporcionalmente sus costes estructurales.

Liderazgo humano y nuevas reglas de posicionamiento digital

En la segunda mitad de la jornada fue el turno de Inmaculada Reinoso quien defendió que, en un entorno saturado de contenido generado por máquinas, el criterio humano y el bienestar de los equipos se han convertido en la mayor ventaja competitiva. Según Reinoso, el futuro del marketing digital es "profundamente humano", situando la empatía y la ética como filtros necesarios para que la tecnología no degrade la conexión con el consumidor.

Reinoso finalizó su intervención con un ejercicio de breakwork que consiguió "bajar las pulsaciones" de los asistentes. La ponente defendió que entender la importancia del bienestar es crítico para la consecución de objetivos en un momento de sobresaturación y falta de atención presente tanto en la vida profesional como personal.

Por otra parte, Dani Pinillos abordó la vertiente más técnica del posicionamiento actual: el GEO y AEO (Generative Engine Optimization). Pinillos ilustró a los asistentes sobre cómo las marcas deben adaptarse para ser la respuesta prioritaria de los motores de búsqueda generativos. Reveló que la medición de métricas críticas y la calidad del dato son fundamentales para que los algoritmos de IA elijan una marca frente a la competencia, una competencia que ya no solo se libra en buscadores tradicionales, sino en interfaces conversacionales.

Noticias relacionadas

ENAE Digital Meeting ha contado con el patrocinio de Wordpress.com, Keytrends, Raiola Networks, Winsor.ai, Sealmetrics, Mida, Fundación Universidad Empresa de la Región de Murcia, Universidad de Murcia y Universidad Politécnica de Cartagena. Asimismo, en este evento han colaborado Tictag, Metricool, Sitebulb, LinkAffinity, CaixaBank, Ontop Media, Ecoded, Local Brain, Analyticae y Las Cenas de Hidalgo.