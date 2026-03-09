El Gobierno baraja rescatar las medidas de la guerra de Ucrania para paliar la subida de los hidrocarburos

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha acudido este lunes a Bruselas para reunirse con sus homólogos europeos para tener una discusión "sobre la situación de elevada incertidumbre y volatilidad que existe a nivel internacional como consecuencia de la guerra en Irán". El titular del departamento ha declarado ante los medios de comunicación presentes en la sede comunitaria que el conflicto en Irán ha provocado un alza del precio del crudo "en más de un 40%, situándonos hoy mismo por encima de los 100 dólares por barril".

Asimismo, Cuerpo ha recordado que los precios del gas se encuentran también muy elevados, con un repunte cercano al 90% y situándose en los 60 euros. Pese a las alzas, el ministro ha recalcado que todavía estamos lejos de los niveles alcanzados durante la guerra de Ucrania. "Es cierto que el efecto final va a depender de la duración en gran medida de este conflicto, un conflicto que está llevando a una situación, como he dicho, enormemente volátil", ha reflexionado.

El conflicto ya se nota en el día a día

Al margen de las cotizaciones en Bolsa, el ministro ha admitido que los efectos de la guerra ya se empiezan a notar en el día a día de los españoles. "No tenemos más que ir a ver qué está pasando en las gasolineras con la subida de precios en los surtidores. Desde inicio de la guerra lo que hemos visto es una subida de torno a 15 céntimos el litro en la gasolina y casi el doble, unos 28 céntimos en el caso del gasoil", ha destacado Cuerpo, lamentando en especial el alza del último, clave para los profesionales del transporte, la agricultura o la pesca.

En otro orden, Cuerpo ha vuelto a recalcar la posición del Gobierno español respecto al conflicto de Irán, abanderada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Esta posición es plenamente compartida por la sociedad española, y es la no participación en una guerra que se ha iniciado de forma unilateral, y además fuera del contexto internacional", ha afirmado.

El Gobierno tomará medidas

En cuanto a la respuesta institucional, el titular de Economía ha declarado que el Gobierno "va a proteger a los ciudadanos, a las empresas y a los trabajadores, como ya hicimos en el caso de la guerra de Ucrania", asegurando que las medidas a implementar "están muy claras". Respecto a las ayudas para paliar la subida de los carburantes, Cuerpo ha afirmado que es preciso tener en cuenta la volatilidad de la situación. "Tenemos un paquete que utilizamos para responder en el caso de Ucrania. Por lo tanto, es cuestión de adaptarlo de la mejor manera posible en este caso", ha detallado.

Al mismo tiempo, el ministro ha remarcado en sus declaraciones la importancia de "tener coordinación en las medidas que se pongan sobre la mesa" entre los distintos socios europeos. Ha recalcado también que es importante avanzar lo antes posible en la integración de los mercados energéticos en Europa, poniendo como ejemplo "el avance en materia de interconexiones".

En cuanto a las últimas noticias provenientes de EEUU, que implican la supuesta intención de Washington de suavizar las sanciones a los hidrocarburos rusos, Cuerpo ha señalado que "no es momento de especular en materia de sanciones adicionales". "Tenemos una situación suficientemente volátil como consecuencia de la guerra como para intentar entre todo, en este caso, calmar las aguas y avanzar para que las consecuencias sean las mínimas posibles", ha apostillado.