Las Bolsas se hunden con fuerza tras el repunte del petróleo: el Ibex 35 cede un 2% arrastrado por Asia

El petróleo vuelve a triple dígito. El barril del crudo, tanto en Europa como en Estados Unidos, superó la temida barrera de los 100 dólares este domingo y ha convertido lo que parecía un tropiezo fugaz en los mercados, en un shock financiero más duradero para las Bolsas. El Ibex 35 ha caído con fuerza en la apertura a medida que recrudecen los ataques en Oriente Próximo y ha registrado un desplome por encima del 3% al contagiarse por la ola de pesimismo en los selectivos asiáticos. Las caídas que vive la Bolsa de Madrid este lunes se suman al 7% de capitalización bursátil que el índice cedió durante la semana pasada. El resto de las plazas bursátiles en Europa también siguen el tono pesimista en Asia. En Fráncfort, el Dax cae más de un 1,40%; París, un 1,73%; Londres, un 1,20% y Milán, un 1,70%.

Los miedos sobre el suministro del petróleo en el Golfo Pérsico están detrás del pánico bursátil este lunes. El Brent, la referencia del Viejo Continente, se disparó un 17,63% en la apertura asiática hasta los 109 dólares por barril tras seguir el paso del West Texas Intermediate (WTI), que rebotó hasta marcar los 105 dólares. El oro negro ha rebasado, por primera vez desde que Rusia invadiera a Ucrania en 2022, el umbral de los 100 dólares. Además, la revalorización ha sido veloz. Desde que Estados Unidos declaró la contienda hace más de una semana, el Brent ha escalado más de un 48%.

Este lunes, el parqué español acompaña la estela de las Bolsas asiáticas, que han cerrado con fuertes caídas ante la escalada bélica entre Estados Unidos, Israel e Irán y el repunte histórico del precio del petróleo. El índice de referencia de Corea del Sur, el Kospi, ha sido el más penalizado desde que empezó la guerra y se ha desplomado un 5,9% en apenas una sesión. En Tokio, el índice Nikkei 225 ha retrocedido un 5,2% en una sesión marcada por el nerviosismo de los inversores.

Si el petróleo cierra a los niveles que ha marcado durante la apertura, se situaría en máximos no vistos desde el estallido de la guerra en Ucrania en 2022, lo que aumenta el temor a un nuevo shock inflacionista a escala global. La renovada perturbación se produce después de un fin de semana repleto con noticias capaces de golpear a los mercados con fuerza: Emiratos Árabes Unidos y Kuwait anunciaron que ralentizaran la producción de petróleo tras el bloqueo del tráfico en el estrecho de Ormuz, una vía marítima responsable de uno de cada cinco barriles que consume el mundo.

Además, a las puertas de la apertura en Asia, Estados Unidos e Israel abrieron la puerta a una operación especial para extraer uranio de Irán, un ingrediente clave en las armas nucleares, según un informe de la agencia Bloomberg. Washington también ordenó la evacuación de emergencia de sus diplomáticos en la vecina Arabia Saudita.

Japón y China, entre los más expuestos

Las caídas en los mercados, junto con el fuerte encarecimiento del crudo, reflejan el nerviosismo de los inversores ante una posible interrupción del suministro mundial de petróleo, en un momento de máxima tensión geopolítica tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán y el asesinato del líder supremo iraní, Alí Jameneí.

La reacción ha sido especialmente intensa en Japón, uno de los mayores importadores mundiales de petróleo y gas. Sin señales de que las hostilidades en Oriente Próximo vayan a remitir y con petroleros evitando cruzar el estratégico Estrecho de Ormuz, el mercado japonés amplía las pérdidas registradas la semana pasada, cuando el Nikkei ya acumuló un descenso cercano al 5,5%.

En China, otro gran importador de crudo, el principal índice de grandes valores cedía alrededor de un 1,7%. Sin embargo, el impacto ha sido más limitado debido a las reservas estratégicas de petróleo que mantiene el país asiático.

Temor a una escalada del conflicto

La reacción de los mercados llega después de que Irán confirmara el relevo en el liderazgo del régimen tras la muerte de Jameneí. La Asamblea de Expertos ha nombrado como nuevo líder supremo a su hijo, Mojtaba Jameneí, considerado un clérigo de línea dura con fuertes vínculos con la Guardia Revolucionaria. Los operadores temen que una escalada militar pueda afectar a infraestructuras petroleras o al transporte marítimo en el Golfo Pérsico, lo que provocaría una reducción de la oferta mundial de crudo y presionaría aún más los precios de la energía.