La feria de vinos DOP Jumilla de Semana Santa, que se celebra tradicionalmente el sábado de Dolores, mantiene su propuesta un año más en la mañana del sábado 28 de marzo, cuando 18 bodegas de la DOP Jumilla saldrán al reencuentro de jumillanos y visitantes en el Paseo Poeta Lorenzo Guardiola, acompañadas de algunos locales de la Ruta del Vino.

La feria, que tendrá lugar de 11 a 15 horas, marcará el pistoletazo de salida de las celebraciones de la Semana Santa de Jumilla, declarada de Interés Turístico Internacional, y una de las más emocionantes de España, junto a la Semana Santa de Tobarra, y Hellín, poblaciones pertenecientes a la parte albaceteña de la Denominación de Origen Protegida Jumilla.

Vuelve la Feria de Vinos DOP Jumilla de Semana Santa / DOP Jumilla

En esta ocasión, serán 18 bodegas de la DOP Jumilla quienes ofrezcan sus vinos para degustación, en un ambiente festivo y alegre que marca el inicio de las fiestas más queridas de los jumillanos. Como viene siendo habitual, se espera también la presencia de personas que se desplazan desde otros lugares de España, como Cartagena, Murcia, Albacete, Alicante, y por supuesto, los municipios de la DOP Jumilla, Hellín, Tobarra, Albatana, Fuenteálamo, Ontur y Montealegre del Castillo, y otras localidades vecinas como Pinoso o Caudete.

Un encuentro en el que ya se podrán catar nuevos vinos de la añada 2025, y así poder anticipar lo que dará de si esta nueva añada, cuyas grandes elaboraciones todavía aguardan en bodega. Los asistentes podrán armonizar los vinos con gastronomía típica de la zona, que se ofrecerá en los puestos de los establecimientos de locales asociados de la Ruta del Vino de Jumilla.

La entrada a la feria es gratuita, y se pondrán a la venta tickets para disfrutar tanto de los vinos como de los bocados gastronómicos. El acceso y venta de tickets y copas, se podrá realizar por ambos lados del paseo, tanto la Avenida Reyes Católicos como la Calle Príncipe Felipe.

La feria, organizada por el Consejo Regulador de la DOP Jumilla con la colaboración del Ayuntamiento de Jumilla, Ruta del Vino de Jumilla y la Federación de Peñas de la Fiesta de la Vendimia, cuenta con el apoyo incondicional de todos los jumillanos.

Este es uno de los eventos más multitudinarios que organiza el Consejo Regulador en Jumilla, junto a la Feria del Vino y del Enoturismo Matavendimia, que tendrá lugar durante el finde semana del 24 y 25 de octubre de este año.