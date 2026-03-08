Domingo Mirón (Grupo UAX): "La formación continua ya no es opcional, es una necesidad en cualquier profesión"

Licenciado en Matemáticas y con un Programa de Desarrollo Directivo del IESE, tras 34 años en Accenture aterrizó en 2024 en el grupo educativo UAX, que integra a la primera universidad privada de España de carácter laico, la Universidad Alfonso X El Sabio y otras marcas como la escuela de negocios de nuevas tecnologías The Valley Business & Tech y Talent, en la Formación Profesional a través de Xtart FP y con la academia de preparación de los futuros médicos MIR Asturias. El grupo educativo cuenta en la actualidad con 35.000 estudiantes, el 25% de los cuales son extranjeros. Grupo UAX participará la próxima semana en el salón internacional del estudiante y oferta educativa AULA, en Madrid, dentro de la Semana de la Educación. Su aportación diferencial a la gestión es el humanismo.

En un artículo publicado recientemente, usted sostiene que la educación es una infraestructura estratégica. ¿Qué tres decisiones de país habría que tomar ya para convertir la educación y la formación en una palanca real de competitividad?

La primera es adoptar una estrategia educativa basada en el aprendizaje a lo largo de la vida. En el mundo actual, ya no basta con formarse entre los 16 y los 23 años y pensar que con eso se puede desarrollar una carrera profesional completa. La velocidad a la que avanzan la tecnología y la globalización obliga a una actualización continua. La segunda decisión es adaptar los métodos educativos para que lleguen a todos los ciudadanos. La tercera es conseguir, de una vez por todas, la integración efectiva entre el sistema educativo y la empresa, tanto pública como privada. Se habla mucho de ello, pero en la práctica todavía no es una realidad plena.

Tras la entrada del fondo de inversión británico Cinven con una participación mayoritaria, manteniendo al fundador, Jesús Núñez, con el 30% del capital y al fondo soberano Mubadala como socio, ¿qué cambia y qué no cambia en gobernanza, inversión y prioridades del grupo?

No cambia la orientación estratégica: seguimos exactamente igual de centrados en la excelencia, en la internacionalización, en la aplicación de tecnología en el currículum -tanto para nuestros estudiantes como para nuestros docentes- y en la innovación y la investigación. Eso se mantiene invariable. Lo que puede cambiar, si acaso, es la amplitud de la ambición internacional con los nuevos accionistas. En ese sentido, lo que hacen es impulsar y acelerar el programa de internacionalización. Y es que la internacionalización, al final, refuerza el resto de los pilares: empuja la excelencia, empuja la innovación y empuja la investigación, porque para ser relevantes fuera de España tienes que hacerlo todavía mejor, con estándares mucho más altos.

El Gobierno central ha endurecido los requisitos para crear universidades privadas, exigiendo un 50% de profesorado doctor y un 10% de alojamiento estudiantil. ¿Cómo les afecta?

Esto se lo digo siempre a todo mi equipo y también a la estructura docente, a las facultades: soy muy optimista sobre cómo nos afecta. Les digo que, cuanto más empuje la regulación hacia la excelencia -que es la palabra que más me gusta-, mejor nos irá como Grupo UAX. Competiremos mucho mejor en un entorno que de verdad persiga la excelencia en la educación superior. Pero cuando el foco regulatorio está en la excelencia, ahí es donde creo que nuestro modelo se fortalece. Pongo un ejemplo muy concreto... En Málaga, donde arrancamos en septiembre del año pasado, empezamos abordando un tema especialmente sensible allí, como es el alojamiento. Desde el inicio ofrecimos facilidades de residencia para nuestros alumnos, porque, si quieres atraer talento y dar una buena experiencia educativa, tienes que cuidar también esas condiciones. Y en el ámbito docente, con requisitos como doctores, acreditaciones, etcétera, tenemos un programa que está dando muchísimos frutos y que avanza con solidez para cumplir con las exigencias del regulador en todos nuestros campus.

Domingo Mirón, CEO del Grupo UAX. / José Luis Roca

El Grupo UAX integra cinco instituciones: UAX, The Valley, The Valley Talent, Xtart y MIR Asturias. ¿Cómo se gestiona el crecimiento sin perder ni coherencia de marca ni tampoco calidad académica?

La clave es que todas las instituciones compartan el mismo objetivo: acompañar al estudiante a lo largo de toda su vida profesional. Si mantenemos esa visión, el crecimiento con calidad está asegurado. No se puede lograr ese acompañamiento sin un claustro excepcional, contenidos relevantes para la empresa y una alta empleabilidad. La excelencia y la empleabilidad son las claves que orientan tanto al equipo académico como al de gestión.

En los últimos años han adquirido nuevas marcas como The Valley en 2021 y MIR Asturias en 2022. Con la entrada del nuevo inversor, ¿buscarán nuevas adquisiciones o ampliarán su oferta a etapas educativas por debajo de los 17 años?

Nuestra estrategia a cinco años ya contempla analizar oportunidades que aceleren la ejecución de nuestros pilares: excelencia, internacionalización, innovación, investigación y tecnología. Si vemos oportunidades alineadas con estos principios, las evaluaremos y, en su caso, las ejecutaremos.

El campus UAX Mare Nostrum en Málaga se plantea como un centro de inteligencia artificial y tecnologías disruptivas, y como un campus sostenible de 27.000 metros cuadrados ¿Qué propuesta diferencial quieren construir allí frente a Madrid y cómo se medirá su éxito?

El éxito en Mare Nostrum lo mediremos, sobre todo, en educación superior, aunque ahí hay un reto evidente: en realidad no puedes juzgarlo del todo hasta que entregas a los estudiantes lo que les has prometido. Y lo que les hemos prometido es una formación sin brecha con el primer día de trabajo. Esa es la clave. Por eso, en el caso de los grados, necesitaremos cuatro o cinco años para evaluar plenamente el resultado. Y mientras tanto, ¿cómo podemos medir el éxito en Málaga? Primero, haciendo realidad nuestro modelo UAXmakers: que todos los alumnos participen en proyectos conjuntos con empresas del ecosistema de Málaga desde el primer año. Esa es la primera medida del éxito: que nuestros estudiantes trabajen, desde el inicio, en colaboración real con la empresa.

Mirón en el campus de la UAX en la calle Arapiles de Madrid. / José Luis Roca

UAX está presente en siete ciudades y seis comunidades autónomas. ¿Cuál es el plan de expansión que tienen sobre l amesa a tres-cinco años y qué criterios determinan abrir -o no- nuevas sedes y campus?

Antes de hablar del plan de expansión, creo que es importante poner el foco en el plan de consolidación. Ahora mismo estamos en nuestro segundo curso en el mayor centro de formación profesional de España, en Murcia, y además este año hemos celebrado su inauguración oficial. En paralelo, acabamos de abrir nuestro segundo centro en Valencia, que está muy orientado a tecnología, negocio y también salud. Y en Málaga ya hemos puesto en marcha la primera fase del campus, pero el proyecto completo -casi 15.000 metros cuadrados- se culminará y abrirá en septiembre de 2026. Abrir centros con la calidad que buscamos no puede -ni debe- ser un proceso acelerado; más bien al contrario. Por eso, sí, tenemos planes de expansión y seguiremos creciendo, pero de aquí a septiembre de 2026 la prioridad es consolidar y hacer bien las aperturas ya previstas, como Asturias, y también reforzar Murcia, Valencia y Málaga.

UAX refuerza su presencia en el arco mediterráneo con marcas como Xtart y The Valley. ¿Qué oportunidades observa en ese eje -talento, empresas e internacionalización- y qué riesgos identifica?

La demanda de profesionales en salud, tecnología y negocio en el arco mediterráneo es altísima. Las empresas necesitan talento cualificado. Nuestra oportunidad está en formar profesionales en dos años -en el caso de la FP- con las competencias exactas que demanda la empresa, apoyándonos en tecnología, buenos docentes y una conexión real con el tejido empresarial.

Con el 25% del alumnado internacional, especialmente de Latinoamérica, ¿qué plan tienen para captar más estudiantes extranjeros?

Para captar más estudiantes internacionales debemos internacionalizar también nuestros servicios: equipos formados, tecnología multilingüe y apoyo integral. Combinamos residencias propias con alianzas con terceros. Es un aspecto muy valorado por nuestros estudiantes.

Si tuviera que comprometerse con tres métricas públicas para demostrar impacto -empleabilidad, progresión profesional, investigación aplicada, movilidad social, satisfacción de empleadores-, ¿cuáles elegiría y con qué metodología las mediría?

Primero, la empleabilidad, medida en este caso con encuestas amplias y auditadas que incluyan calidad del empleo y salario. Segundo, la integración con la empresa, con certificados conjuntos, proyectos de investigación aplicada y profesionales en activo impartiendo docencia. Y tercero, la satisfacción de los estudiantes, los docentes y las empresas colaboradoras. Añadiría además el impacto social, a través de becas de excelencia, voluntariado y nuestra estrategia ESG pública y transparente.