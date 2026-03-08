Apuesta por la IA para afrontar con optimismo la carrera tecnológica

La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, ha celebrado la presencia de la empresa murciana Vision.app entre los 49 expositores que este año han completado el Pabellón España, espacio organizado por el ente público Red.es, uno de los espacios de mayor dinamismo y visibilidad en el marco del Mobile World Congress de Barcelona 2026.

González Veracruz ha reivindicado la posición ‘tecno-optimista’ del Gobierno de España en un contexto global determinante en la carrera tecnológica, destacando que “somos un país que está apostando por la inteligencia artificial, tanto en su regulación como en su innovación, para que España sea el lugar que ofrezca la seguridad jurídica y el dinamismo económico necesario para generar riqueza y beneficio a la ciudadanía en la nueva era tecnológica”.

Como ejemplo de innovación dirigido a la mejora de la vida de la ciudadanía, la secretaria de Estado ha resaltado a la empresa murciana Vision.app, que desarrolla una tecnología capaz de medir la graduación visual en miopía, astigmatismo o presbicia, y hacer seguimiento usando cualquier dispositivo móvil.

En este sentido, María González Veracruz ha incidido en la inversión que el Gobierno de España está realizando en la aplicación de la inteligencia artificial dirigida hacia la salud. “La inteligencia artificial permite progresos enormes tanto en la detección temprana, en el seguimiento proactivo y en los tratamientos. Y es una buena noticia comprobar que la transferencia de conocimiento de las universidades a la empresa a través de emprendedores de la Región como los promotores de Vision.app facilitan a las personas la capacidad de monitorizar su propia graduación de forma sencilla para un cuidado ocular más eficaz, consciente e informado”.

100 millones dirigidos a empresas españolas

La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial ha destacado varios anuncios que el Gobierno de España ha realizado en el marco del Mobile World Congress 2026. En primer lugar, ha informado de que se van a destinar 100 millones de euros dirigidos a empresas españolas para que impulsen proyectos de desarrollo de la soberanía digital europea a través del IPCEI de Inteligencia Artificial (IPCEI‑AI).

Esta inversión ha sido anunciada en un desayuno mantenido junto al ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, con el ministro alemán, Karsten Wildberger, enmarcado en este Proyecto Importante de Interés Común Europeo sobre Inteligencia Artificial que reúne iniciativas únicas y de alto impacto para Europa y que lidera el Gobierno alemán.

Además, María González Veracruz ha celebrado la apuesta que ha anunciado Amazon por España, que conllevará una inversión histórica de 33.700 millones de euros para impulsar centros de datos en nuestro país. Y ha reivindicado la puesta en marcha de casos de uso de ALIA por parte de numerosas empresas españolas, elevando esta infraestructura pública, abierta y gratuita de recursos de inteligencia artificial. “Estamos alcanzando un nuevo nivel al adaptar la IA a los procesos internos y comerciales de estas empresas y de casos de uso para la administración sin tener que depender de tecnologías extranjeras, con aplicaciones que mejoran la vida de las personas”.