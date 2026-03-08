El impulso del talento femenino en el transporte, un eje estratégico para Andamur

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, Andamur quiere seguir poniendo el foco en el talento femenino dentro del sector del transporte, un compromiso que la compañía desarrolla de forma continuada a lo largo de todo el año, integrándola como uno de sus ejes estratégicos.

En un ámbito tradicionalmente masculinizado como el transporte, la incorporación de la mujer continúa siendo uno de los principales desafíos para la industria. En este contexto, Andamur trabaja desde su compromiso con la igualdad y la diversidad para integrar este objetivo dentro de su estrategia, a través de acciones reales orientadas a favorecer la participación femenina en el sector y poner en valor su trabajo, desde las posiciones más operativas, pasando por puestos directivos o conductoras de camión.

Nace WOW para visibilizar a la mujer en el sector

El año 2024 marcó un antes y un después en este compromiso con la igualdad de género dentro del sector del transporte. Con el lanzamiento de WOW (Women on the Way), presentado durante el II Foro Internacional Mujer y Sector Transporte, Andamur dio un paso firme hacia la visibilización y el reconocimiento del papel de la mujer en un entorno tradicionalmente masculino.

WOW se convirtió en una iniciativa orientada a reforzar la visibilidad, el reconocimiento y las oportunidades profesionales de las mujeres dentro del ámbito del transporte y la logística. Un paraguas bajo el que se agrupan distintas acciones, proyectos y campañas dirigidas a destacar la contribución de profesionales que desarrollan su actividad como conductoras de camión, responsables de flotas, técnicas de logística, empresarias o directivas.

Premios y campañas para dar voz a las profesionales

Este impulso tuvo continuidad con la creación de los Premios WOW, celebrados en febrero del pasado año, que pusieron en valor trayectorias inspiradoras de mujeres que abren camino desde la carretera, la empresa y la innovación dentro del sector.

Premios WOW. / Andamur

Otra de las acciones desarrolladas desde WOW es la campaña Soy Camionera, que se lleva a cabo cada año, coincidiendo con la conmemoración del 8M. Esta iniciativa permite acercarse a la realidad cotidiana de las conductoras profesionales, reconocer públicamente su labor y dar visibilidad a un perfil que continúa enfrentándose a barreras de acceso y desarrollo dentro de la profesión.

Consolidación del proyecto y próximos retos

Este año WOW sigue creciendo y evolucionando. Desde Andamur quieren continuar reforzando la voz de la mujer en cada espacio del sector, impulsando acciones inspiradoras y que se conviertan en una herramienta de transformación. Para ello, tanto el Foro Internacional Mujer y Sector Transporte como los Premios WOW pasarán a organizarse con carácter bianual, fijando su próxima convocatoria en 2027. El objetivo: consolidarse como espacios de encuentro para el intercambio de conocimiento y el reconocimiento del liderazgo femenino dentro de la industria.

Un compromiso reflejado también en cifras

Asimismo, la apuesta por la igualdad en Andamur es firme, y se refleja en cifras. Según su último Informe de Sostenibilidad, en 2024, el equipo de trabajo de Andamur estuvo formado por 243 personas, de las cuales 156 eran mujeres (64,2 %) y 87 hombres (35,8 %), lo que demuestra el compromiso de la compañía murciana hacia la igualdad de género.

En cualquier caso, para Andamur, WOW representa una apuesta firme por la igualdad de oportunidades dentro del sector del transporte, por eso, continúa avanzando en este camino con la misma responsabilidad y determinación con la que nació la iniciativa, promoviendo entornos de trabajo más diversos e inclusivos y reforzando la visibilidad, la participación y el talento femenino en todos los niveles de la organización.

Más información sobre WOW: https://mujerwow.andamur.com/

Más información sobre Andamur en su página web: https://www.andamur.com/