AJE Región de Murcia y CaixaBank buscan a sus ‘héroes’

La Asociación de Jóvenes Empresarios de la Región de Murcia (AJE Región de Murcia) y CaixaBank han lanzado la convocatoria de la XXVII edición del Premio CaixaBank Jóvenes Empresarios Héroes, una iniciativa que distingue a los jóvenes empresarios más destacados de la Región por su talento, innovación, compromiso y capacidad para generar impacto económico y social. El Salón de Plenos del Ayuntamiento ha acogido, hoy lunes, la rueda de prensa de presentación del citado premio, con asistencia del alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso, la presidenta de AJE Región de Murcia, Almudena Abellán, la directora territorial de CaixaBank en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, Olga García, y el concejal de Promoción Económica, Fran Hernández Gómez.

La gala de entrega de premios tendrá lugar el jueves 11 de junio en Molina de Segura, convirtiendo al municipio en el punto de encuentro del ecosistema emprendedor regional, en una cita que reunirá a representantes institucionales, empresariales y financieros.

Un reconocimiento al emprendimiento joven y al impacto empresarial

Estos galardones están dirigidos a personas emprendedoras menores de 41 años que, a través de sus proyectos, contribuyen activamente al desarrollo del tejido productivo murciano. Se contemplan dos categorías principales: el Premio Jóvenes Empresarios, que reconoce la excelencia empresarial, la trayectoria y el liderazgo; y el Premio a la Mejor Startup, destinado a empresas emergentes con alto potencial de crecimiento, innovación y escalabilidad.

Además, se concederán dos Menciones de Honor: a la Empresa Socialmente Responsable, que pone en valor el compromiso social y medioambiental; y a la Trayectoria Empresarial, que reconoce el recorrido profesional y la aportación continuada al desarrollo económico regional. Estas menciones son otorgadas directamente por la Junta Directiva de AJE Región de Murcia.

CaixaBank, aliado estratégico del emprendimiento joven

CaixaBank reafirma un año más su compromiso con el impulso del talento emprendedor a través del patrocinio de este galardón, que se ha consolidado como una referencia en el ámbito empresarial regional.

Molina de Segura, epicentro del talento joven empresarial

La elección de Molina de Segura como sede del evento pone de manifiesto su firme compromiso con el emprendimiento, la innovación y el desarrollo económico local. El regidor de Molina de Segura, José Ángel Alfonso Hernández, ha subrayado que “en Molina de Segura creemos de verdad en el valor de quienes deciden emprender aquí, en nuestra Región, y hacerlo además con valentía, con ideas nuevas y con esa energía que mueve las cosas cuando parecen difíciles. Estos premios vienen a reconocer decisiones arriesgadas, equipo, constancia y también la capacidad de crear empleo, de innovar y de mejorar la vida de los demás desde la empresa”.

“Quiero agradecer a AJE Región de Murcia y a CaixaBank que hayan elegido Molina de Segura como punto de encuentro del emprendimiento emprendedor regional. Las puertas de nuestro municipio están abiertas para quienes sueñan en grande y trabajan en serio, para las trayectorias que inspiran, para las startups que despegan y para las iniciativas con compromiso social y medioambiental. Ojalá sean muchas las que se animen a dar el paso y a presentarse, porque detrás de cada candidatura hay una historia que merece ser contada, y aquí vamos a celebrarlas como se merece”.

Inscripciones abiertas hasta el 15 de mayo

El plazo para presentar candidaturas estará abierto hasta el 15 de mayo, a través de la web oficial www.premioaje.es.