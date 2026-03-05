Revolut solicita una licencia bancaria en EEUU y nombra un nuevo CEO para iniciar su desembarco en el país

Revolut, el neobanco británico con más de 70 millones de clientes a nivel global y seis millones en España, ha anunciado este jueves que ha aplicado formalmente a la Oficina del Controlador de la Moneda (OOC) y a la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) de Estados Unidos para la obtención de una licencia bancaria federal en dicho país.

En el comunicado correspondiente al anuncio, la fintech liderada por Nik Storonsky y Vlad Yatsenko ha constatado que se trata de "un gran hito en la expansión estratégica de Revolut en Norteamérica, que consolida su objetivo de convertirse en la primera plataforma bancaria verdaderamente global".

Un CEO con experiencia en el país

Asimismo, el organismo ha anunciado el nombramiento de Cetin Duransoy como nuevo CEO para el país. Duransoy se desempeñaba hasta el pasado mes de enero como CEO de Raisin, un banco alemán, en el país.

En este puesto, lideró la expansión de la plataforma hasta alcanzar más de 90 socios, entre bancos y cooperativas de crédito. Antes de su etapa como CEO en Raisin, Duransoy ocupó cargos de alta dirección en las áreas de banca y pagos en Capital One y VISA.

Duransoy sucederá a Sid Jajodia, el que hasta ahora era el responsable de las operaciones de Revolut en el país, y a partir de este momento pasará a desempeñar las funciones de Jefe Global de Banca (Global Chief Banking Officer).

Un paso que abre muchas puertas

Asimismo, Revolut ha anunciado que este nuevo paso en el proceso, acorde a su estrategia de expansión alrededor del mundo, abrirá una serie de puertas clave en sus operaciones en EEUU: el neobanco tendrá alcance en los 50 estados bajo un marco regulatorio único, podrá ofrecer créditos personales y tarjetas de crédito, y su plataforma podrá conectarse con sistema de pago como Fedwire y ACH, maximizando su capacidad en el país a través de la integración con los sistemas ya existentes.

Este hito se enmarca en la estrategia global de Revolut, que implica, de cara a 2030, expandirse a 30 nuevos mercados. Asimismo, la fintech se ha fijado como objetivo alcanzar la cifra de 100 millones de usuarios a mediados de 2027, lo que implicaría captar a unos 25 millones de nuevos usuarios en poco más de un año.

Respecto a la noticia, Nik Storonsky, fundador y CEO de Revolut, ha señalado que "a una licencia bancaria federal es un importante hito hacia nuestro gran objetivo en convertirnos en el primer gran banco global en todo el mundo".

Los últimos hitos de la compañía incluyen el lanzamiento de operaciones bancarias en México, la obtención de licencias de pagos en India y el visto bueno inicial (in-principle) para operar en los EAU, además de la inauguración de su nueva sede central global en Londres.

Dos vías, una decisión

Anteriormente, los ejecutivos de Revolut contemplaban dos posibles vías para adentrarse en el mercado estadounidense, lo que supone un reto mayúsculo para una compañía nacida en Europa debido a la multitud de soluciones de pago que ya existen en el país.

Una de ellas era, lógicamente, aplicar ante las autoridades para obtener una licencia bancaria en el país, logrando así una introducción por sí mismo a un mercado clave. Sin embargo, la dirección del neobanco contempló también la adquisición de una entidad ya existente en el país, pasando entonces a usar la licencia bancaria de dicha entidad.

Esta estrategia ya sirvió a Revolut para entrar al mercado argentino. El 27 de junio de 2025, el neobanco anunció que había adquirido Banco Cetelem, filial de BNP Paribas en el país latinoamericano.

Noticias relacionadas

Pese a que inicialmente se contemplaban ambas opciones para entrar en el mercado norteamericano, a finales de enero el medio británico Financial Times informó de que los ejecutivos del neobanco descartado sus planes de comprar una entidad crediticia estadounidense. Con esta noticia, queda confirmada la vía que finalmente ha tomado Revolut.