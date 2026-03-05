El Ibex 35 rebota cerca del 1% en plena tensión en Oriente Medio y recupera los 17.600 puntos

El Ibex 35 rebotaba un 0,98% en la media sesión de este jueves, hasta situarse en los 17.658,3 puntos, tras haber recuperado también el miércoles parte del terreno perdido en medio de la volatilidad generada por la escalada del conflicto con entre Irán y Estados Unidos e Israel.

"El temor a una crisis energética prolongada por el conflicto de Oriente Medio y sus implicaciones sobre inflación, crecimiento y tipos siguen dominando la escena. El escenario más probable es una escalada limitada y controlada", explican los expertos de Bankinter.

Asimismo, consideran que "cuando el riesgo sistémico aumenta ('shock' energético mundial) aumenta también la presión para una desescalada rápida del conflicto". En todo caso, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ha anunciado este jueves otra "amplia" ola de ataques aéreos contra Teherán, capital de Irán, en el marco de la ofensiva lanzada junto a Estados Unidos el pasado sábado, y que deja ya más de mil víctimas mortales en el país.

En este contexto, la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha convocado para este jueves, 5 de marzo, una nueva reunión extraordinaria de los ministros de Exteriores de los Veintisiete para abordar la escalada del conflicto en Oriente Próximo por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán. Justamente este jueves, el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha advertido este jueves de que las perspectivas para la economía europea "están claramente condicionadas" por lo que está sucediendo en Oriente Próximo.

En este escenario de incertidumbre, el Tesoro Público español ha colocado este jueves 5.937,4 millones de euros en una subasta de bonos y obligaciones del Estado, en el rango medio previsto, y lo ha hecho elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores a 3 años, según el resultado anunciado por el Banco de España.

Asimismo, este jueves se ha conocido que el Índice General de Producción Industrial (IPI) de España bajó un 2,7% en enero en relación al mismo mes de 2025, tasa casi seis puntos inferior a la de diciembre, con lo que pone fin a siete meses consecutivos de ascensos y registra su mayor caída interanual desde abril de 2025, cuando retrocedió un 5,7%.

Solamente tres valores cotizaban en negativo hacia las 12.00 horas: IAG (-1,22%), Logista (-0,39%) y ArcelorMittal (-0,30%). Las mayores alzas eran las de Solaria (+4,09%), Grifols (+3,97%), BBVA (+1,88%), CaixaBank (+1,68%), Merlin (+1,65%), Redeia (+1,48%), Repsol (+1,44%) y Puig (+1,37%).

El resto de las principales bolsas europeas también evolucionaba al alza en la media sesión, con Londres subiendo un 0,23%; París, un 0,28%; Milán, un 0,34%; y Fráncfort, un 0,23%.

Las materias primas continuaban su escalada. El barril de Brent avanzaba un 2%, hasta los 83,01 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 76,45 dólares, un 2,41% más. Los futuros europeos de gas natural, negociados en la plataforma TTF, avanzaban un 4,84%, hasta los 51,13 euros por megavatio hora.

Noticias relacionadas

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,241%, frente al 3,194% registrado al cierre del miércoles. De esta forma, la prima de riesgo frente a la deuda alemana se elevaba en cuatro décimas, hasta los 44,8 puntos básicos. En el mercado de divisa, el euro se depreciaba un 0,19%, hasta alcanzar un tipo de cambio de 1,1614 dólares por cada euro.