Digi planea ampliar capital por hasta 200 millones como parte de su salida a bolsa pese a la escalada en Oriente Medio

Digi se ha convertido desde hace años en la teleco que más crece y más clientes suma en el mercado español gracias a una estrategia de tarifas agresivas. La teleco pretende dar un paso de gigante y acelerar sus planes de crecimiento. Y en esa estrategia la compañía de bajo coste prepara su salida a bolsa en España. La alta dirección del grupo de origen rumano asegura que no hay aún una decisión definitiva sobre su estreno bursátil y sobre los plazos para hacerlo. La operación está en fase de estudio, pero cada vez se van perfilando más cómo hacerlo cuando la situación de los mercados, agitados por la escalada bélica en Oriente Medio, sea más propicia.

La salida de Digi, de producirse, implicará tanto la venta tanto de acciones ya existentes en manos de la matriz rumana como de nuevas acciones a través de una ampliación de capital. Una ampliación de capital con la que aspirara a captar entre 150 y 200 millones de euros que se destinarán a nuevas inversiones y a impulsar su expansión en el mercado español, según detalló la alta dirección de Digi en un encuentro con medios de comunicación previo al Capital Markets Day que celebra la compañía este jueves en Madrid.

“La salida a bolsa es una oportunidad para tener acceso a capital alternativo y no sólo de capital del grupo. La decisión no está tomada y no tenemos aún visibilidad de plazos”, apuntó el consejero delegado de Digi España, Marius Varzaru. “No es un objetivo crítico ni estrictamente necesario, pero lo vemos como una oportunidad que valorar aprovechar”.

En paralelo, el grupo Digi tiene claro que la salida a bolsa de su filial española servirá para colocar un paquete accionarial estrictamente minoritario y que el control de la compañía seguirá en manos de la matriz, con lo que pone freno a los rumores que apuntan a un eventual interés de Telefónica por la adquisición de la compañía. “Estamos encantados con el negocio en España. No tiene sentido vender. El objetivo es crecer”, apuntó el consejero delegado de la matriz de Digi, Serghei Bulgac.

Entrar al ‘club’ de los 1.000 millones

Digi España elevó el año pasado su facturación en España hasta los 929 millones de euros el año pasado, con un fuerte incremento del 19%. Las previsiones para este año pasan por superar los 1.000 millones de euros, con un crecimiento de al menos un 8%. La reina de las telecos ‘low cost’ siguió iendo la compañía que con más fuerza crece en número de usuarios, sumando 2,39 millones de clientes extra el año pasado, con lo que la teleco ya supera los 10,8 millones de contratos en el conjunto de sus servicios (7,26 millones de clientes de móvil y 2,58 millones de fibra, un 28,4% más en un solo ejercicio).

La filial española ejecutó en 2025 inversiones por un total de 468 millones de euros en el conjunto del año, un 63% más que en 2024, destinados principalmente a la ejecución de su plan de despliegue de redes de fibra óptica y también para la adquisición de espectro de telefonía móvil y la implantación de su propia red de móvil. La compañía prevé ejecutar ejecutar 400 millones de inversión este año. La hoja de ruta a medio plazo contempla, además, inversiones en tres años de entre 850 y 900 millones de euros para financiar el crecimiento de la red de fibra y también inversiones adicionales de manera recurrente del 10% de los ingresos durante el periodo.