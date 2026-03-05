El Congreso de Marketing ENAE Digital Meeting reunirá en Murcia a expertos en inteligencia artificial y marketing digital

El Salón de Actos de la Facultad de Economía y Empresa del Campus de Espinardo acogerá el próximo sábado 7 de marzo la IX edición del Congreso de Marketing ENAE Digital Meeting, un encuentro organizado por ENAE Business School que se ha consolidado como uno de los foros de referencia en el sureste español para analizar el impacto de la inteligencia artificial y la tecnología en el ámbito empresarial.

El evento reunirá a profesionales y estudiantes nacionales e internacionales en una jornada centrada en las tendencias del marketing digital, el análisis de datos y la automatización aplicada a la empresa. El programa contará con siete ponentes de primer nivel procedentes de compañías y proyectos líderes del sector.

Entre ellos destacan Inmaculada Reinoso, exdirectiva de Google e Inditex (Zara); Rocío González, doctora en Data Science con trayectoria en IKEA y Sacyr; y Julián Gómez, especialista en Big Data que ha trabajado en Repsol y Endesa.

También participarán Dani Pinillos, referente en SEO y fundador de Keytrends; Laura Pascual y Peter F. Noguera, cofundadores de Elepé Morning Studio; y José Gilarte, consultor especializado en automatización e inteligencia artificial.

Detalles del evento

El congreso se celebrará de 9:00 a 14:00 horas, con un descanso previsto a las 11:20 y cierre de la jornada con comida a las 14:00 horas. Tendrá lugar en el Salón de Actos de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia, en el Campus de Espinardo.

La entrada es gratuita, aunque es imprescindible realizar inscripción previa para asistir al evento.

La edición de ENAEDM 2026 cuenta con el patrocinio de WordPress.com, Keytrends, Raiola Networks, Winsor.ai, Sealmetrics, Mida, Fundación Universidad Empresa de la Región de Murcia, Universidad de Murcia y Universidad Politécnica de Cartagena.