En Madrid
La CIAF analiza el contenido de las cajas negras de los trenes del accidente de Adamuz
La diligencia se realiza en las dependencias de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, donde se encuentran los equipos, según ha ordenado la jueza encargada del caso
EFE
La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) analiza este jueves el contenido de las cajas negras de los dos trenes siniestrados el pasado 18 de enero en la localidad cordobesa de Adamuz, en los que murieron 46 personas.
El Tribunal de Instancia de Montoro número 2 autorizó el pasado lunes, 2 de marzo, el acceso, la extracción y el análisis del contenido de las cajas negras de ambos trenes, uno de Iryo y otro de Renfe, además de las cámaras de seguridad instaladas en el interior del tren Iryo.
La diligencia se realiza en las dependencias de la CIAF, donde se encuentran los equipos, según ha ordenado la jueza encargada del caso, que autorizó el empleo de cualquier programa informático que verifique "la integridad de los archivos, su fecha de creación, manipulación o cualquier otro dato de interés". El proceso, según indicación de la titular del juzgado de Montoro, debe realizarse en presencia de agentes de la Policía Judicial, que levantarán acta del procedimiento, "obteniendo evidencias digitales del contenido y/o copia certificada de los datos obtenidos".
Los investigadores deben conservar una copia de esa información para continuar con la investigación y entregar otra copia de forma inmediata al órgano judicial. Además, toda la diligencia se practicará en presencia de un letrado de la Administración de Justicia, que extenderá la correspondiente acta judicial.
Finalmente, se optó por no trasladar el material a analizar a Montoro para evitar los riesgos que implicaría un posible desplazamiento de los equipos de grabación hasta dependencias judiciales de la localidad cordobesa.
- La A-7 permanecerá cortada al tráfico por las obras del AVE Murcia- Almería: fechas, tramos afectados y los desvíos disponibles
- Más de 20 coches amanecen con las lunas rotas con un extintor en Murcia
- Adiós al aparcamiento frente a la lonja de Cabo de Palos en Cartagena
- Detenido un asesor fiscal por estafar decenas de miles de euros a una familia de Cartagena al tramitar una herencia
- Premios Laik 2026 a la creación de contenidos en la Región de Murcia
- El mejor helado de España se come en Puente Tocinos y es premiado con un Maserati
- Luto en Mula por la muerte de una vecina de la localidad en el derrumbe de una vivienda en Valladolid
- Vox le quita a Antelo la portavocía en la Asamblea y le enseña la puerta de salida