Bodegas Luzón cerró el pasado año con más de 10.000 visitantes

Bodegas Luzón, empresa integrada en Grupo Fuertes, ha cerrado el año 2025 alcanzando una cifra histórica: más de 10.000 visitantes han pasado por sus instalaciones a lo largo del ejercicio. Este dato confirma el extraordinario momento que vive la bodega y su consolidación como uno de los grandes referentes del enoturismo de la Región de Murcia y de la Ruta del Vino de Jumilla.

El resultado obtenido es fruto de años de trabajo constante, apuesta por la calidad y una experiencia enoturística que marca la diferencia. Además, llega acompañado de importantes reconocimientos que avalan el compromiso de Bodegas Luzón con la excelencia turística.

El resultado obtenido es fruto de años de trabajo constante, apuesta por la calidad y una experiencia enoturística que marca la diferencia. / Bodegas Luzón

Entre ellos destaca el premio a la Mejor Experiencia Enoturística de la Región de Murcia, otorgado por Verema en 2022, un galardón concedido directamente por los propios usuarios y amantes del vino. A ello se suma la renovación en 2025 del sello Sicted de Compromiso de Calidad Turística, una distinción que certifica la mejora continua, la profesionalización del servicio y la orientación absoluta al visitante.

Situada a apenas tres kilómetros de Jumilla, en un enclave privilegiado y de fácil acceso, Bodegas Luzón ofrece mucho más que una visita a una bodega. Ofrece un viaje completo por la historia, el paisaje y la cultura del vino, en una de las bodegas con mayor tradición de la D.O.P. Jumilla, cuyos orígenes se remontan a 1841. Historia viva, pero bien cuidada, modernizada con cabeza y respeto, combinando tradición e innovación en más de 12.000 metros cuadrados de instalaciones.

Las experiencias se adaptan a todos los perfiles, desde la Luzón Experience, ideal para descubrir el ‘camino del vino’, hasta propuestas pensadas para quienes buscan un enfoque más exclusivo y personalizado. Entre ellas destaca la Luzón Exclusive Experience, diseñada para grupos reducidos, que incluye una cata directa de barricas junto a una cuidada cata maridaje, en la que los vinos más exclusivos de Bodegas Luzón se acompañan de un exquisito maridaje gastronómico. A su vez, la Luzón Premium ofrece una cata de cinco vinos premium armonizada con una selección de quesos variados y embutidos ibéricos.

El calendario anual se completa con eventos ya imprescindibles como Música Entre Vinos, las Jornadas de Vendimia Abierta, cursos de iniciación a la cata, actividades familiares y propuestas tematizadas que convierten la bodega en un auténtico punto de encuentro cultural y gastronómico.

“Que más de 10.000 personas hayan elegido visitarnos en 2025 es un orgullo enorme y una responsabilidad”, destacan desde la bodega, subrayando que “el objetivo sigue siendo el mismo: ofrecer una experiencia enoturística de primer nivel, cercana, didáctica y memorable, donde cada visitante se lleve algo más que una copa de vino”.

Noticias relacionadas

Con estos datos y reconocimientos, Bodegas Luzón reafirma su papel como motor del enoturismo en la Región de Murcia, un proyecto sólido, con alma, y con una propuesta que engancha.