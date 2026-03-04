Mercados
El Ibex 35 cae un 0,6% en la apertura y pierde los 17.000 puntos tras las amenazas comerciales de Trump
El presidente de EEUU calificó el pasado martes a España como un aliado "terrible"
EP
El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este miércoles con una bajada del 0,62%, lo que ha llevado al selectivo a perder los 17.000 puntos y situarse en 16.945,7 enteros, después de que el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, asegurase este martes que España es un aliado "terrible" y ordenase cortar todo el comercio con el país, tras la negativa del Gobierno a dejar usar a EEUU las bases militares de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla) para atacar a Irán.
En una nueva jornada marcada por la escalada del conflicto entre EEUU e Israel con Irán y después de que el selectivo madrileño borrara toda la revalorización acumulada en 2026, hoy el Ibex vuelve a comenzar en negativo, en contraste con los valores positivos del resto de Bolsas europeas.
En concreto, Francfort cotizaba un 0,6% al alza, París subía un 0,3% y Londres avanzaba un 0,04%.
No obstante, en torno a diez minutos después de la apertura del mercado, el Ibex se daba la vuelta y subía un 0,04%, volviendo a recuperar los 17.000 puntos, situándose en 17.061 puntos.
En los primeros compases de la jornada, los mayores descensos del Ibex 35 correspondían a Acciona (-5,25%), Acciona Energía (-3,48%) y Grifols (-2,78%), mientras que, por el contrario, entre los avances destacaban IAG (+2%), Amadeus (+1,56%), Repsol (+0,64%), Bankinter (+0,6%) y BBVA (+0,5%).
En este escenario, afectado por una nueva oleada de ataques sobre Irán y las dificultades de los buques petroleros y mercantes para atravesar el estrecho de Ormuz, por donde circula en torno a una quinta parte del petróleo y el gas mundial, el precio del barril de Brent --referencia en Europa-- subía un 2,79%, hasta los 83,66 dólares, mientras que el precio del West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, crecía un 2,6%, hasta los 83,67 dólares.
El precio del gas en el mercado holandés, de referencia para Europa, subía en la apertura de las Bolsas europeas un 3%, hasta 55,92 euros por megavatio/hora.
Finalmente, en el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1613 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono español a diez años bajaba al 3,23%.
Suscríbete para seguir leyendo
- La A-7 permanecerá cortada al tráfico por las obras del AVE Murcia- Almería: fechas, tramos afectados y los desvíos disponibles
- Detenido un asesor fiscal por estafar decenas de miles de euros a una familia de Cartagena al tramitar una herencia
- Este es el pueblo de Murcia donde más creció la criminalidad en 2025: los delitos repuntan más de un 15%
- Avanzan las obras de urbanización para crear más de un centenar de viviendas en el centro de Lorca
- La MU-33 amanece con retenciones de hasta 8 kilómetros
- La guerra en Irán disparará el precio de la gasolina y el diésel para los murcianos
- Vox le quita a Antelo la portavocía en la Asamblea y le enseña la puerta de salida
- Estos son los lugares donde se instalarán los radares esta semana en Murcia