Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis en VoxCambio de pediatraMurcianos en Oriente MedioAparcamiento Cabo de PalosTiempo MurciaPremios Laik
instagramlinkedin
Premios Laik Región de Murcia
Vota por tus creadores de contenido favoritos

Mercados

El Ibex 35 cae un 0,6% en la apertura y pierde los 17.000 puntos tras las amenazas comerciales de Trump

El presidente de EEUU calificó el pasado martes a España como un aliado "terrible"

Archivo - Un panel del Ibex 35 en el Palacio de la Bolsa, a 27 de diciembre de 2022, en Madrid (España).

Archivo - Un panel del Ibex 35 en el Palacio de la Bolsa, a 27 de diciembre de 2022, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

EP

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este miércoles con una bajada del 0,62%, lo que ha llevado al selectivo a perder los 17.000 puntos y situarse en 16.945,7 enteros, después de que el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, asegurase este martes que España es un aliado "terrible" y ordenase cortar todo el comercio con el país, tras la negativa del Gobierno a dejar usar a EEUU las bases militares de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla) para atacar a Irán.

En una nueva jornada marcada por la escalada del conflicto entre EEUU e Israel con Irán y después de que el selectivo madrileño borrara toda la revalorización acumulada en 2026, hoy el Ibex vuelve a comenzar en negativo, en contraste con los valores positivos del resto de Bolsas europeas.

En concreto, Francfort cotizaba un 0,6% al alza, París subía un 0,3% y Londres avanzaba un 0,04%.

No obstante, en torno a diez minutos después de la apertura del mercado, el Ibex se daba la vuelta y subía un 0,04%, volviendo a recuperar los 17.000 puntos, situándose en 17.061 puntos.

En los primeros compases de la jornada, los mayores descensos del Ibex 35 correspondían a Acciona (-5,25%), Acciona Energía (-3,48%) y Grifols (-2,78%), mientras que, por el contrario, entre los avances destacaban IAG (+2%), Amadeus (+1,56%), Repsol (+0,64%), Bankinter (+0,6%) y BBVA (+0,5%).

En este escenario, afectado por una nueva oleada de ataques sobre Irán y las dificultades de los buques petroleros y mercantes para atravesar el estrecho de Ormuz, por donde circula en torno a una quinta parte del petróleo y el gas mundial, el precio del barril de Brent --referencia en Europa-- subía un 2,79%, hasta los 83,66 dólares, mientras que el precio del West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, crecía un 2,6%, hasta los 83,67 dólares.

El precio del gas en el mercado holandés, de referencia para Europa, subía en la apertura de las Bolsas europeas un 3%, hasta 55,92 euros por megavatio/hora.

Noticias relacionadas

Finalmente, en el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1613 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono español a diez años bajaba al 3,23%.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents