Eversia recibe a la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social en su nueva planta de Lorquí

Eversia ha recibido hoy en su nueva planta de Lorquí a la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, María Isabel López Aragón, acompañada por el director general de Consumo, Alberto Sánchez Campillo, y el director general de Impulso al Comercio, Innovación Empresarial e Industrias y Oficios Artesanales, Rafael Gómez Carrasco.

La visita se ha desarrollado en su nueva sede, un complejo industrial moderno y plenamente preparado para afrontar los retos tecnológicos, productivos y medioambientales de los próximos años. Durante el recorrido, han compartido con la delegación institucional su hoja de ruta basada en soluciones sostenibles de envase y packaging, así como los objetivos estratégicos que guiarán la fase 2 del traslado integral de Eversia a Lorquí.

Un diálogo abierto sobre empleo, mercado y contexto global

La reunión ha permitido analizar de forma conjunta la situación actual del mercado laboral, tanto a nivel nacional como en la Región de Murcia, así como el impacto de la coyuntura geopolítica en la cadena de suministro y en la industria del packaging. En Eversia han trasladado su visión sobre las necesidades de ampliación y adecuación de infraestructuras para completar con éxito la segunda fase de su traslado, reafirmando el compromiso de seguir creciendo en innovación, empleo de calidad y producción sostenible.

Una jornada en el marco de ReCAIB

Esta visita institucional se enmarca en una jornada coordinada en el contexto de ReCAIB, plataforma de referencia en España para la vigilancia y formación en materia de bolsas de plástico legales, alineada con el cumplimiento del Real Decreto 293/2018. Tras su paso por sus instalaciones, la delegación institucional ha continuado la jornada con una visita a Walki Plasbel, donde se ha celebrado la segunda sesión formativa dirigida a inspectores sobre la correcta identificación de bolsas de plástico conformes.

Su compromiso

En Eversia siguen trabajando para consolidar a la Región de Murcia como un polo industrial referente en sostenibilidad y economía circular. La visita de hoy reafirma la importancia de la colaboración entre empresas y administraciones para afrontar los desafíos legislativos, medioambientales y productivos que definen el futuro del sector.