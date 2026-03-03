Así es 'La Puta Ama', la fragancia murciana que transforma un insulto en un símbolo de poder

¿Qué ocurre cuando conviertes un insulto en una declaración de intenciones? Eso es exactamente lo que ha hecho D’Arome con el lanzamiento de su nueva colección: 'La Puta Ama'. La marca murciana, referente en aromas para el hogar, vuelve a sorprender con una campaña que no deja indiferente a nadie. Durante varios días, el escaparate de su tienda apareció con un grafiti que decía: “eres una puta”. Una pintada aparentemente ofensiva, incómoda, provocadora. Días después, el mensaje cambió. La palabra “una” fue tachada. Se añadió “la” y “ama”. El resultado final: "Eres la puta ama". Una acción que simboliza la esencia de la campaña: no importa lo que te pase, sino lo que haces con lo que te pase.

De insulto a revolución

Históricamente, a las mujeres se les ha llamado de todo: Sucia. Débil. Mala. Zorra. Guarra. Mala madre. Cazafortunas. Bruja. Puta. Durante años, “puta” fue una palabra que ha hecho sentir pequeñas a muchas mujeres, incluso algunas han sentido que no valían nada. Hoy, el lenguaje ha cambiado. Hoy, cuando algo es bueno, decimos que algo es “la puta hostia” o que es “una puta pasada”. La palabra ha evolucionado. Y con ella las mujeres.

“Ya no nos haremos pequeñas ante una palabra tan grande. Porque nosotras somos nuestras propias dueñas. Y no, no somos amas. Somos las putas amas.” Con esta declaración, D’Arome no sólo lanza una colección de fragancias, sino un mensaje de empoderamiento, reinterpretación cultural y libertad.

¿A qué huele 'La Puta Ama'?

La fragancia abre con un toque afrutado y luminoso que prepara el terreno para lo que viene. La violeta se convierte en el alma del perfume: floral, empolvada y con una personalidad magnética que rompe con lo clásico. El musk envuelve la composición con una estela limpia, sensual y adictiva, dejando un fondo cálido que convierte el aroma en pura actitud. No es solo un perfume. Es carácter. Es identidad. Es presencia.

Un packaging lleno de símbolos

Cada elemento de la colección 'La Puta Ama' está cargado de significado:

El papel roto, que deja atrás el antiguo peso del insulto.

Las tijeras, símbolo del arma silenciosa y poderosa de nuestras antecesoras. Un homenaje a las que estuvieron y a las que vendrán.

Las cadenas rotas representan la libertad de elegir.

El dedo corazón en alto, un mensaje directo a las viejas creencias.

Nada es casual. Todo comunica.