Las tensiones en Oriente Próximo siguen golpeando a las Bolsas europeas y elevan el crudo otro 4%

El Ibex 35 aranca la segunda sesión de guerra, este martes, con una caída superior al 3%. El retroceso, tras la caída del 2,6% del lunes, se produce en un contexto de fuerte tensión geopolítica, tras una nueva oleada de ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán y la advertencia de la Guardia Revolucionaria iraní de atacar cualquier embarcación que cruce el estrecho de Ormuz, paso estratégico por el que transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial.

Durante la madrugada, el Gobierno de Arabia Saudí confirmó que la Embajada de Estados Unidos en Riad sufrió un incendio después de ser alcanzada por dos drones, en el marco de los ataques iraníes contra bases e instalaciones estadounidenses en países del Golfo Pérsico.

Además, la Guardia Revolucionaria iraní ratificó el lunes un ataque contra un petrolero supuestamente vinculado a EEUU, el ‘Athe Nova’, con bandera de Honduras, en el estrecho de Ormuz. Las autoridades iraníes han reiterado también su amenaza de atacar cualquier buque que atraviese esta vía marítima, cuyo tránsito consideran interrumpido como represalia por las acciones militares de Washington y Tel Aviv.

Ante esta situación, el petróleo se encarece otro 4% y supera ya los 80 dólares por barril. en esta línea, el gas sigue imparable y se anota otro encarecimiento del 30% tras el incremento del 40% del lunes.

En el ámbito empresarial, antes de la apertura del mercado se conoció que GIP (BlackRock) ha vendido su participación del 11,4% en Naturgy por 2.790,9 millones de euros mediante una colocación acelerada dirigida por JP Morgan y Goldman Sachs, con un descuento del 5,6%. Por su parte, Aena someterá a votación la reelección de Maurici Lucena como consejero delegado en la junta general de accionistas prevista para el 16 de abril.

En el plano macroeconómico, el Tesoro Público vuelve este martes a los mercados con una subasta de letras a seis y doce meses, con la que espera captar entre 5.500 y 6.500 millones de euros.

Asimismo, se han publicado los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social. El desempleo registrado aumentó en 3.584 personas en febrero respecto al mes anterior (+0,1%), el mayor repunte en este mes desde 2021, debido principalmente al sector servicios y al colectivo sin empleo anterior, integrado mayoritariamente por jóvenes. En contraste, la Seguridad Social sumó una media de 97.004 afiliados en febrero (+0,4%), impulsada por la educación y la hostelería, que en conjunto añadieron más de 52.000 ocupados.

En los primeros compases de la sesión, las mayores caídas dentro del Ibex 35 eran para Naturgy (-6,2%), Acciona (-4,2%) y ACS (-3,19%), mientras que Repsol (+1,65%) e Indra (+0,96%) lideraban las subidas.

El resto de principales plazas europeas también abrían en negativo: París cedía un 1,5%, Londres un 1,2%, Fráncfort un 2% y Milán un 1,5%.

Noticias relacionadas

En el mercado de materias primas, el barril de Brent, referencia en Europa, subía un 4,1%, hasta los 80,9 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) avanzaba un 3,6%, hasta los 73,8 dólares. En el mercado de divisas, el euro cotizaba en 1,1644 dólares, y el rendimiento del bono español a diez años se elevaba al 3,198%.