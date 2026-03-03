CRC abre una nueva oficina en Murcia

Caja Rural Central (CRC) continúa fortaleciendo su presencia en la Región con la apertura de una nueva oficina en Murcia, situada en Avenida Juan Carlos I, 21.

Esta inauguración supone un paso más en la estrategia de consolidación de la entidad en la capital, especialmente en una de las áreas urbanas con mayor dinamismo residencial y comercial, donde se concentran nuevas promociones de vivienda, la llegada de familias jóvenes y la creación de actividad económica.

Con esta nueva oficina, CRC reafirma su modelo de banca de proximidad, apostando por crecer físicamente en el territorio en un contexto en el que gran parte del sector financiero reduce su red presencial. El objetivo es claro: estar más cerca del cliente y mejorar su experiencia en el día a día, facilitando una atención accesible y personalizada.

La entidad busca así facilitar a los vecinos un servicio más accesible, con atención personalizada y asesoramiento especializado tanto para particulares como para autónomos, comercios y empresas.

“Esta apertura responde a nuestra forma de entender la banca: estar donde están las personas. Murcia está creciendo y queremos acompañar ese crecimiento desde la cercanía, con profesionales que conocen a sus clientes y pueden ofrecerles soluciones adaptadas a su realidad” sostiene Ginés Argilés, director Zona Murcia.

Un equipo al servicio del cliente

La oficina estará dirigida por Francisco Vidal y contará como gestor de clientes con Jesús David Navarro y Juan Carlos Villamón. Un equipo orientado a ofrecer soluciones financieras adaptadas a cada etapa vital y empresarial.

Este nuevo espacio responde además al concepto de oficina moderna, cercana y eficiente, diseñada para favorecer una atención más ágil y mejorar la experiencia de cliente combinando trato personal y soluciones digitales.

Con esta apertura, CRC continúa ampliando su capilaridad en la ciudad, siendo esta su oficina número 32 en la Región de Murcia, y reforzando su compromiso con el desarrollo local, acompañando el crecimiento de nuevos barrios y contribuyendo a dinamizar su tejido económico y social.

Sobre CRC

Caja Rural Central es una entidad financiera que cuenta con 91 oficinas, 52 en la provincia de Alicante y 32 en la Región de Murcia, más 3 centros de banca empresa, 3 centros de banca privada y una oficina digital. El equipo humano de CRC está formado por 350 personas y es el motor de su evolución y el eje principal sobre el que se asienta su estrategia.

Desde hace 107 años, trabajan cada día para satisfacer las necesidades económicas de socios y clientes, acompañándolos con un asesoramiento cercano, especializado y honesto y una propuesta de valor transparente, combinada con un servicio de banca digital que está contribuyendo decisivamente a la transformación digital de los socios y clientes. Su modelo de negocio, comprometido con el desarrollo de los municipios de su zona de implantación, contribuye al desarrollo de las poblaciones donde tiene presencia, haciendo que gran parte de los beneficios obtenidos se reviertan en las comunidades locales.

Noticias relacionadas

La entidad forma parte del Grupo Caja Rural. Un conjunto de entidades consolidado con el que comparten sinergias que potencian su competitividad y el acceso a mercados nacionales e internacionales, manteniendo su cercanía, flexibilidad y agilidad en la respuesta a las necesidades de socios y clientes.