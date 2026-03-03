Las 4 claves de los datos del paro de febrero: España se asoma, 15 años después, al millón y medio de ocupados en la construcción

Los ministerios de Inclusión y Trabajo han actualizado este martes los datos de afiliación a la Seguridad Social y paro. Los mismos dejan varias lecturas, como un buen mes de febrero en términos absolutos, con la educación y la hostelería empujando, un colectivo de autónomos que sigue creciendo de manera lenta pero estable y continuada. Estas son las claves de los datos publicados este martes:

La vivienda se ha convertido en el principal problema de los españoles, según el último barómetro del CIS. Si antaño fue el paro o la corrupción política, la continua y explosiva escalada de precios para comprarse o alquilar un piso es hoy el primer dolor de cabeza entre los españoles. Y un lucrativo negocio para algunos, que cada día genera más empleo. La construcción es una de las actividades que más está creciendo, del orden de 50.000 ocupados nuevos cada año. Es, después de la sanidad y la educación, que emplean a mucha más gente, la actividad que más nuevos ocupados está generando en España.

Según los últimos registros oficiales, 1,42 millones de personas, entre asalariados y autónomos, están actualmente empleadas en obras. Si se suman las actividades inmobiliarias, es decir, agrupando el que construye y el que luego vende, la cifra total escala por encima de las 1,6 millones de personas. Es la más elevada de los últimos tres lustros, desde 2011 que no se registraba una más alta.

Febrero ha dejado un ligero repunte del desempleo, con un incrementi respecto a enero de 3.584 personas, hasta un total de 2,42 millones de desempleados inscritos en las oficinas del Sepe. Que suba la ocupación y, a su vez, suba el paro es perfectamente compatible, por más que parezcan dos vasos comunicantes. El número de parados puede aumentar como indicador de una cierta confianza en la buena marcha del mercado laboral. La gente se anima a ir al Sepe y apuntarse al paro -algo no obligatorio y escaso de incentivos si no es para cobrar una prestación- porque piensa que le servirá para encontrar trabajo. La cercanía de la Semana Santa y el auge de contrataciones, muchas de ellas que encadenan ya con la campaña de verano, puede haber condicionado ese comportamiento.

Después de un mal arranque del año, el colectivo de autónomos volvió a sumar integrantes y consolida holgadamente la simbólica cota de los 3,4 millones de trabajadores por cuenta propia. Pese a que los afiliados al RETA no han mostrado durante el último lustro la misma explosividad que los asalariados, sí se han caracterizado por su constancia y resiliencia.

Durante el último año, se han sumado 37.468 trabajadores autónomos a la Seguridad Social. Un crecimiento de alto valor añadido, en tanto que más de la mitad, concretamente unos 22.725, se han creado en sectores como las actividades profesionales, científicas y técnicas y las telecomunicaciones, programación informática, consultoría, infraestructura informática y otros servicios de información.

En el actual ciclo expansivo del empleo, las mujeres están creciendo un poco más que los hombres. Actualmente, el 47,3% del total de ocupados son mujeres, frente al 52,7% de hombres. Antes de que estallara el covid, la diferencia era de 46,3% frente a 53,7%, es decir, un punto superior.

Este mayor crecimiento de las mujeres se constata en todos los grupos de edad, aunque con mayor intensidad entre las más sénior. Entre el colectivo de autónomos también ha habido un crecimiento más intenso, si bien la brecha previa también era superior.