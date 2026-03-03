Más de 17 millones para financiar 120 iniciativas empresariales de la Región

La línea 'ICREF Financia 100' impulsó un total de 120 proyectos empresariales durante el pasado año 2025, iniciativas que ayudaron a crear o mantener hasta 1.110 puestos de trabajo.

Esta herramienta de crédito, puesta en marcha por la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, a través del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región (ICREF), alcanzó el pasado ejercicio un importe de 17,7 millones de euros, una cantidad que a su vez permitió movilizar una inversión empresarial de 25,1 millones de euros.

El efecto inducido de este instrumento financiero se sitúa así en 2,82 euros durante el pasado 2025, lo que significa que por cada euro prestado a través de la línea ‘ICREF Financia 100’ se moviliza una inversión empresarial de 2,82 euros.

El consejero, Alberto Marín, realizó el balance de la actividad de esta línea de crédito durante la visita a un centro recién renovado de la cadena de supermercados Cash Lesco Familiy, uno de los proyectos que se han acogido a la línea 'ICREF Financia 100'.

El titular de Hacienda destacó que esta cadena "es una muestra y un ejemplo de esos autónomos y pequeños empresarios a los que tratamos de ayudar desde el Gobierno regional con instrumentos como la línea de financiación".

"Desde el Gobierno regional trabajamos para crear las condiciones que contribuyan al crecimiento de la economía regional, con políticas de simplificación administrativa y moderación fiscal que estimulan el crecimiento económico y la creación de empleo y que nos han llevado a ser uno de los motores del crecimiento de la economía nacional", señaló Marín.

La línea 'ICREF Financia 100', puesta en marcha a finales del año 2021, ha permitido impulsar ya un total de 462 proyectos por un importe de 61,6 millones de euros. Esta cantidad, a su vez, ha contribuido a movilizar una inversión de 81,3 millones de euros por parte de estas empresas y ha ayudado a crear o mantener más de 4.500 puestos de trabajo.

La Comunidad puso en marcha este instrumento financiero a finales del año 2021 con un importe de seis millones de euros, importe que se ha ido ampliando hasta alcanzar los 68 millones de euros.

El ICREF aporta la mitad de esos 68 millones de euros, mientras que la otra mitad corre a cargo de las entidades financieras que participan en esta herramienta financiera (Caixabank; Cajamar; Sabadell; Caja Rural Central y Caja Rural Regional). La sociedad de garantía recíproca Avalam, por su parte, se encarga de avalar el 100 por 100 de esas operaciones.

Noticias relacionadas

Los préstamos de la línea 'ICREF Financia 100' están diseñados para que pymes y autónomos puedan abordar nuevos proyectos de inversión o para cubrir necesidades de capital circulante. Su importe máximo es de 500.000 euros, con un plazo de 12 años en caso de los proyectos de inversión y de 5 años para las operaciones de circulante, además de otras condiciones ventajosas como un tipo de interés reducido o la posibilidad de aplicar una comisión de apertura de un máximo del 0,50 por ciento.