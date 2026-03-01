Estrella de Levante y HoyTú consolidan su alianza para seguir impulsando la hostelería regional

La Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Región de Murcia (HoyTú) y Estrella de Levante han renovado esta semana el convenio de colaboración que ambas entidades mantienen desde hace más de diez años, con el objetivo de reforzar el apoyo al sector hostelero y promover iniciativas conjuntas que contribuyan a su dinamización y crecimiento.

La renovación del acuerdo consolida la relación estable que HoyTú y la cervecera han mantenido durante más de una década con los profesionales de la hostelería, y refleja el compromiso común por impulsar la formación, generar oportunidades y favorecer acciones que ayuden a fortalecer la competitividad del sector regional.

A lo largo de estos años, Estrella de Levante ha colaborado de manera continuada con la hostelería murciana, participando en distintas iniciativas sectoriales y acompañando a los establecimientos en diferentes etapas. Desde HoyTú se ha subrayado la importancia de contar con el apoyo de una empresa vinculada al territorio y con experiencia en proyectos desarrollados junto al sector.

Por su parte, representantes de Estrella de Levante han destacado que esta renovación reafirma su voluntad de seguir trabajando de manera cercana con los hosteleros, considerados un pilar relevante de la actividad económica y social de la Región de Murcia. La compañía ha señalado que continuará colaborando en programas destinados a mejorar la profesionalización, la innovación y la visibilidad del sector.

Con esta firma, HoyTú y Estrella de Levante dan continuidad a una colaboración estratégica de largo recorrido, orientada a seguir impulsando a los hosteleros como motor económico y social de la Región.