Reconocimiento
ElPozo 1954’ sin aditivos’, premiado por innovar desde la tradición
La gama de productos ha recibido el galardón InnovaCción de Promarca
El Pozo Alimentación ha sido reconocido con el premio InnovaCción de Promarca por su gama ElPozo 1954 Premium Gourmet Natural Sin Aditivos, integrada por el Jamón Cocido, la Pechuga de Pavo y la Pechuga de Pollo Premium Gourmet. Elaborados de forma natural y sin aditivos, estos productos destacan por ser los únicos del mercado con estas características diferenciales.
Este reconocimiento respalda la estrategia de la compañía, centrada en el desarrollo de propuestas más saludables y nutritivas, alineadas con las nuevas demandas del consumidor. Con esta gama, la empresa también redefine la categoría y eleva los estándares de calidad en el segmento de los loncheados.
Los productos parten de una cuidada selección de materias primas y de un proceso de elaboración que prescinde por completo de aditivos, respetando al máximo la esencia y el sabor original del producto. Con un 95 % de carne, el Jamón Cocido, la Pechuga de Pavo y de Pollo ElPozo 1954 Premium Gourmet ofrecen una textura jugosa, un perfil nutricional equilibrado y una experiencia gastronómica acorde con las nuevas tendencias de consumo.
De este modo, ElPozo 1954 demuestra que es posible innovar desde la tradición, combinando el saber hacer de siempre con una apuesta decidida por la innovación. El resultado son productos auténticos, limpios y sin artificios, pensados para quienes valoran lo natural sin renunciar al placer.
Los Premios InnovaCción de Promarca, impulsados por la Asociación Española de Fabricantes de Marcas, reconocen cada año la innovación en gran consumo, así como las mejores iniciativas en sostenibilidad y responsabilidad social.
- Javier Ruiz Guillén, escritor: 'El día que dieron el Nadal a David Uclés, alguien me felicitó a mí
- Un estudio revela por qué el Mar Menor resistió durante años al exceso de nitratos
- Las familias murcianas podrán cobrar hasta 200 euros al mes por hijo con la nueva ayuda que prepara el Gobierno
- Vuelve el tiempo invernal a la Región de Murcia: llegan lluvias y bajan las temperaturas
- Abascal fulmina a Antelo con la dimisión en bloque de todo el comité regional de Vox
- Seis planetas se alinean el 28 de febrero y Murcia tiene los mejores cielos para verlos
- El supermercado de Quitapellejos en Cartagena cobra una nueva vida bajo la marca Spar
- Investigan un nuevo presunto fraude en la compra de prótesis dentro del SMS