UNIVERSAE se consolida como líder de la FP

UNIVERSAE, Formación Profesional, ha sido proclamado ganador oficial de la edición Premios Excelencia Educativa 2026, al alzarse con tres galardones en categorías clave que reconocen su papel disruptivo en la modernización de la educación superior. El Comité de Valoración ha otorgado a la institución los premios a la Mejor Innovación Educativa en ecosistema virtual inmersivo y metodologías digitales; al Mejor Centro de Formación Profesional con propuesta híbrida y formación adaptada al futuro digital; y a la Mejor Responsabilidad Social en formación con programas de becas y acceso inclusivo a la educación.

“Accesibilidad como estándar educativo”

El éxito de UNIVERSAE en este certamen se fundamenta con el proyecto ‘Accesibilidad como estándar en la Formación Profesional digital’, con el que la institución demuestra que la accesibilidad no debe ser una adaptación posterior, sino el eje central del diseño educativo.

El proyecto estructura la experiencia educativa en cuatro dimensiones inseparables: tecnología, pedagogía, evaluación y empleabilidad. La institución ha rediseñado sus contenidos para adaptarse a ritmos de aprendizaje heterogéneos y diversos estilos cognitivos, introduciendo un sistema de evaluación flexible que permite al alumno demostrar sus competencias mediante múltiples formatos, desde evidencias audiovisuales hasta simulaciones prácticas. Este enfoque integral ha demostrado generar una mayor autonomía y satisfacción en el estudiante, reducir las tasas de abandono académico, mejorar sustancialmente el rendimiento a través de un Campus Online construido sobre una arquitectura nativa inclusiva y disminuir su frustración ante barreras tecnológicas.

Para materializar este modelo, UNIVERSAE ha ejecutado un despliegue logístico sin precedentes en el sector educativo durante 2025 y 2026, equipando a más de 8.500 estudiantes con tecnología de vanguardia para garantizar una experiencia digital homogénea. Esta iniciativa ha permitido unificar el ecosistema educativo en todo el territorio nacional, superando barreras geográficas y retos logísticos en zonas como Canarias, Ceuta y Melilla. De este modo, la institución no solo asegura la igualdad de acceso, sino que capacita a sus alumnos en el uso de herramientas digitales reales, facilitando su inserción inmediata en entornos laborales modernos y altamente tecnificados.

En palabras de Francisco Cámara, director general de UNIVERSAE: “Nuestra innovación radica en la coherencia del sistema. Hemos combinado tecnología accesible, pedagogía inclusiva y un enfoque real hacia la empleabilidad para reducir el abandono académico y potenciar las competencias digitales que demanda el mercado laboral actual”. Y añade: “Este proyecto demuestra que la accesibilidad no excluye, sino que multiplica; que la digitalización, cuando es inclusiva, es una oportunidad para todos; y que la FP puede ser innovadora, escalable y socialmente transformadora”.

Estos premios posicionan a UNIVERSAE dentro del exclusivo Ranking de los Mejores Centros Educativos a nivel internacional, validando una trayectoria de crecimiento exponencial desde su creación en 2021. La entrega oficial de los galardones tendrá lugar el próximo 13 de abril en el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid, en una gala que reunirá a las figuras más destacadas del sector cultural y educativo.