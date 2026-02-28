La Región de Murcia, a la cabeza en exportación de muebles

La Región de Murcia cerró 2025 con un incremento del 18,5% en sus exportaciones de mobiliario, alcanzando los 164,9 millones de euros frente a los 139,1 millones registrados el año anterior. Este avance sitúa a la Comunidad en el séptimo puesto del ranking nacional por volumen exportador y consolida al sector como uno de los más dinámicos del tejido industrial regional, según el informe de comercio exterior presentado por la Asociación Nacional de Industriales y Exportadores de Muebles de España (Anieme), elaborado a partir de datos de Estacom.

El crecimiento murciano contrasta con la evolución media del conjunto de España, donde las ventas internacionales de muebles aumentaron un 5%, hasta superar los 3.146 millones de euros. En este contexto, la Región de Murcia figura como la cuarta comunidad que más han impulsado el avance del sector durante el último ejercicio: Cataluña (+8,2%), Aragón (+9,1%), Andalucía (+11,2%) y Región de Murcia (+18,5).

En el ranking autonómico, Cataluña lidera las exportaciones con 1.033 millones de euros y un crecimiento del 8,2%, seguida de la Comunidad Valenciana, que retrocede un 2,5% hasta los 672 millones, y Galicia, que cae un 2,4%. La Región de Murcia, con una cuota del 5,2% sobre el total nacional, supera a territorios como el País Vasco y se aproxima a comunidades tradicionalmente fuertes en el sector.

Francia continúa siendo el principal destino del mueble fabricado en la Región, concentrando el 42,5% de las exportaciones y alcanzando los 70,1 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,1% respecto a 2024. La elevada concentración en el mercado francés reproduce el patrón nacional, donde también ocupa la primera posición como comprador de mobiliario español.

Tras Francia, Italia se consolida como segundo mercado para las empresas murcianas, con 17,4 millones de euros y un crecimiento del 11,4%, mientras que Portugal ocupa la tercera posición con 15,8 millones y un alza del 8,7%.

Uno de los avances más significativos se registra en Reino Unido, que incrementa sus compras un 37,5% hasta los 9,4 millones de euros, situándose como cuarto destino mundial del mueble murciano. También destaca el fuerte crecimiento de Alemania, con un aumento del 77,7%, y el comportamiento de mercados como Polonia (+48,7%) o México (+65,8%).

Especial mención merece República Dominicana, que multiplica por más de cinco sus compras y alcanza los 8,7 millones de euros, con un incremento del 526,4% respecto al ejercicio anterior. Este comportamiento refleja una mayor diversificación geográfica, aunque el peso de la Unión Europea sigue siendo predominante.

En contraste, Estados Unidos registra una caída del 4,9%, descendiendo hasta el undécimo puesto del ranking de destinos del mueble murciano. Aun así, el mercado norteamericano continúa figurando entre los estratégicos para el sector.

Marruecos incrementa sus compras un 15,5%, hasta 1,25 millones de euros, en un contexto marcado por los proyectos de infraestructuras vinculados al Mundial de 2030, que organizará junto a España y Portugal.

El presidente de Anieme, Jorge Mariner, destacó que el crecimiento regional se produce en un entorno geopolítico complejo y subrayó el esfuerzo empresarial en innovación y sostenibilidad como palancas para mantener la competitividad . La organización confía en que la tendencia positiva pueda sostenerse durante 2026 y seguir contribuyendo al crecimiento económico de la Región.

En conjunto, los datos de Anieme, basados en estadísticas oficiales de Estacom, reflejan un sector del mueble murciano en expansión, con una posición consolidada en Europa y una progresiva apertura a nuevos destinos internacionales.