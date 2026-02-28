Andamur lanza una red de estaciones para optimizar la planificación de rutas internacionales

La compañía de servicios integrales al transportista en sus rutas por Europa, Andamur, continúa avanzando en el desarrollo de soluciones orientadas a mejorar la operatividad del transporte profesional con el lanzamiento de su nueva Red Top Europe Andamur, una selección de estaciones estratégicas diseñada específicamente para dar respuesta a las exigencias de las rutas internacionales.

Este nuevo proyecto nace a partir de una escucha activa y un análisis de los datos reales de los propios clientes de la compañía, lo que ha permitido identificar aquellos enclaves que mejor responden a las necesidades actuales de chóferes y empresas de transporte en sus trayectos por Europa. El resultado es una red optimizada que integra estaciones estratégicas especialmente pensadas para rutas internacionales exigentes, en las que la seguridad, la fiabilidad y la eficiencia operativa son clave.

La Red Top Europe Andamur ha sido concebida como una herramienta que permite mejorar la planificación, el control y la seguridad en cada trayecto. Estas estaciones ofrecen, tanto para gestores como para conductores, un historial garantizado de seguridad, operatividad con un rápido y fácil repostaje, una localización estratégica en rutas claves y los mejores estándares de calidad.

Asimismo, se trata de una red dinámica, actualizada de forma constante para adaptarse a los cambios en las rutas, los hábitos de consumo y las necesidades reales del sector del transporte en Europa.

En línea con su apuesta por la digitalización y la mejora continua de la experiencia del cliente, Andamur pone a disposición de los transportistas un mapa web desde el que es posible visualizar las estaciones que forman parte de la Red Top Europe, filtrar los enclaves estratégicos en función de cada trayecto y planificar paradas seguras y fiables a lo largo de toda la ruta. Esta herramienta permite diseñar itinerarios alineados con las necesidades reales del transporte profesional.

La Red Top Europe Andamur se integra así en la estrategia de la compañía para seguir acompañando a chóferes y empresas de transporte, con herramientas cada vez más optimizadas, personalizadas y adaptadas al contexto actual.