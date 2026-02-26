Merlin Properties eleva su apuesta por los centros de datos y planea invertir más de 6.000 millones en los próximos diez años

Merlin Properties eleva su apuesta por el sector de los centros de datos ('data center' en el argot especializado). La socimi del Ibex-35 —pionera en España en esta clase de activos— prepara el lanzamiento de un nuevo programa de inversiones, que contempla el despliegue de una cuantía que superará los 6.000 millones de euros y podría incluso alcanzar los 10.000.

Según ha explicado el consejero delegado, Ismael Clemente, a mediados de 2027, Merlin dispondrá de activos con una potencia instalada que alcanzará los 112 megavatios (MW), cifra que se traducirá en unos ingresos anualizados de 167 millones de euros, cuantía que elevará a esta clase de inmuebles al segundo que mayor peso tendrá en la cuenta de resultados —solo por detrás de las oficinas—, por delante de los centros comerciales y la logística.

Solo la primera fase de inversiones en 'data centers', que incluía la puesta en marcha de 64 MW, previsto que se complete el próximo mes de octubre, reportará a la empresa 97 millones en rentas al año, cuya ocupación es del 100%: todas las instalaciones están plenamente alquiladas. La segunda fase contempla el desarrollo de 254 MW y también está parcialmente en fase de obra.

La tercera la presentará al mercado la socimi el próximo 10 de marzo en Bilbao. Esta supondrá poner en carga todos los suelos con potencia eléctrica y capacidad para levantar centros de datos que tiene la compañía en patrimonio, entre ellos dos 'megacentros' en Extremadura. Esta requerirá una nueva ampliación de capital, que podría rondar los 700 u 800 millones de euros, que Merlin espera sufragar con compromisos de sus accionistas actuales.

Resultados de 2025

Merlin Properties cerró 2025 con unos ingresos de 565 millones de euros, un 9,3% más que en 2024, un beneficio operativo de 327 millones y un beneficio neto de 768 millones, casi tres veces más que en el ejercicio anterior. Esta última métrica ha aumentado de manera exponencial por la revalorización de su cartera de activos, principalmente la cartera de los centros de datos, cuyo valor ha aumentado en 390 millones en los últimos doce meses.

Precisamente, la cartera de activos de la socimi ha alcanzado los 12.630 millones, que, restada la deuda, arroja un valor neto de activos, de 8.660 millones, ligeramente por encima de su capitalización bursátil, que se ha situado en 8.000 millones a cierre de la jornada bursátil de este jueves. La acción acumula una subida cercana al 16% en los que va de 2026, mientras que el crecimiento en los últimos doce meses alcanza el 34%.