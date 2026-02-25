Aena bate récord de beneficios por tercer año consecutivo y anticipa un alza del tráfico del 1,5% en 2026

Récord de beneficios de Aena. Por tercer año consecutivo, el gestor aeroportuario ganó 2.136,7 millones de euros en 2025, un 10,5% más que el año anterior. La compañía alcanzó esta cifra gracias al crecimiento del tráfico aéreo, que en el caso de los aeropuertos españoles alcanzó un nuevo máximo histórico de 321,6 millones de pasajeros, un 3,9% más que en 2024.

Y las estimaciones de Aena pasan por un nuevo crecimiento en el volumen de pasajeros para 2026, aunque más contenido (1,3%) que el de 2025, como "consecuencia de la superación del 'overshooting' después del trauma de la pandemia" hasta llegar a los 326 millones de pasajeros, según ha expresado el presidente y consejero delegado de la compañía, Maurici Lucena, en la presentación de los resultados este miércoles.

En toda su red de aeropuertos, compuesta por los 46 aeródromos y dos helipuertos en España, el aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil, la empresa registró 384,8 millones de pasajeros, un 4,2% más que en 2024.

En este contexto, la compañía semipública (el Estado controla el 51% de su capital) propondrá a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el 16 de abril, la distribución de un dividendo de 1,09 euros brutos por acción con cargo al resultado del ejercicio 2025, lo que supone un incremento del 11,7% respecto a la cifra de 2024. El resultado bruto de explotación (Ebitda) alcanzó los 3.785 millones de euros, un 7,8% respecto a 2024.

Los ingresos totales consolidados en 2025 aumentaron hasta los 6.379,2 millones de euros, un incremento del 9,5% con respecto a 2024. Los ingresos aeronáuticos fueron 3.346,8 millones de euros, un 4,9% más que en 2024. Y los ingresos comerciales alcanzaron los 1.975,1 millones de euros, con un alza del 11% frente a 2024. Las ventas totales de las actividades comerciales crecieron un 8,5% respecto al ejercicio anterior,

En cuanto a los servicios inmobiliarios, los ingresos totales crecieron un 10,5% impulsados por los ingresos de la actividad de carga aérea, que aumentaron un 9% y de otros activos (+35,5%). La deuda financiera neta contable consolidada del grupo se situó en 2025 en 5.509 millones de euros, frente a los 5.498 de 2024.