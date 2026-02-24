'El Tipo Raro' firma la imagen de 'Travesura', el nuevo vino de Bodega Tercia de Ulea que une arte, familia y tradición

El artista murciano Salva, conocido creativamente como ‘El Tipo Raro’, se convirtió en uno de los protagonistas de la presentación de ‘Travesura’, el nuevo vino de Bodega Tercia de Ulea, al ser el responsable de la identidad visual y el diseño artístico de la etiqueta que da personalidad a esta nueva propuesta vitivinícola.

La presentación reunió a asistentes del ámbito social, cultural y gastronómico en un encuentro donde el vino y el arte se dieron la mano para mostrar una forma distinta de entender el producto, como experiencia cultural y expresión creativa.

La colaboración con El Tipo Raro nace con la intención de romper los códigos tradicionales de imagen dentro del mundo del vino y acercarlo a nuevas generaciones, aportando una estética contemporánea y un carácter atrevido que encaja con el espíritu del propio nombre.

Detrás del lanzamiento se encuentra la familia Miranda Martínez, impulsora de la nueva etapa de Bodega Tercia de Ulea, un proyecto que combina legado familiar y visión de futuro. La recuperación y desarrollo de la bodega representa una apuesta por mantener vivas las raíces vitivinícolas familiares, transformando la tradición en un proyecto renovado y adaptado al presente.

Con ‘Travesura’, Bodega Tercia de Ulea inicia una nueva fase en la que el vino trasciende lo enológico para mantener un diálogo con el arte y la cultura, consolidando una propuesta que busca conectar tradición e innovación bajo una misma identidad.