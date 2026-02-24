Somufarh debatirá cómo generar resultados en salud desde la farmacia hospitalaria

El III Congreso Somufarh (Sociedad Murciana de Farmacia Hospitalaria) tendrá lugar en Murcia los días 22 y 23 de mayo de 2026. El evento, que se celebrará en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas, se desarrollará bajo el lema ‘Farmacia hospitalarIA: GENerando resultados en salud’. El objetivo principal del congreso es poner de relieve el papel de la inteligencia artificial y el empleo estratégico de los datos como elementos clave para la mejora asistencial. Se focalizará en cómo estas herramientas pueden potenciar la toma de decisiones clínicas y organizativas más sólidas, con la finalidad de evaluar el impacto y los resultados en salud.

El programa del III Congreso Somufarh pondrá el foco en debates que ya están en el top 3 de la agenda sanitaria: cómo integrar terapias avanzadas con criterio, cómo gestionar sus implicaciones éticas y cómo aterrizar la innovación en resultados reales para los pacientes y el sistema. La Mesa 1 abordará precisamente ese equilibrio entre precisión e incertidumbre, con participación de perfiles institucionales y académicos, como el Ministerio de Sanidad, la Universidad de Barcelona y el Institut de Recerca Sant Joan de Déu, además de liderazgo asistencial desde el Hospital General Universitario Morales Meseguer.

Salud mental, oncología y tratamiento individualizado

En paralelo, la salud mental tendrá un espacio específico: la Mesa 2 analizará el papel de la farmacia hospitalaria en innovación, adherencia y humanización, con ponentes del Hospital Psiquiátrico Román Alberca y del Morales Meseguer, integrando visión farmacéutica y clínica (Psiquiatría). La tarde del viernes ampliará el enfoque con un taller para técnicos y enfermería sobre el tratamiento actual del cáncer más allá de la quimioterapia clásica, con participantes del Virgen de la Arrixaca y del Hospital General Universitario Morales Meseguer (tratamientos orales dirigidos, anticuerpos y terapias avanzadas), y culminará con la Mesa 3, centrada en farmacogenética y tratamiento individualizado, con expertos del Hospital Sant Joan de Déu, el Gregorio Marañón y el Hospital Universitari Son Espases (Palma de Mallorca).

Mejores comunicaciones, nutrición y genética

El sábado, el congreso reconocerá el conocimiento aplicado con un bloque de mejores comunicaciones y abrirá un eje estratégico clave en la Mesa 4: el ‘hospital líquido’, con temas como historia clínica compartida, cuadros de mando, deprescripción, telefarmacia, implantación de PROMs y PREMs, e IA y datos en farmacia hospitalaria, con aportaciones del Servicio Murciano de Salud, el Morales Meseguer y el Hospital Universitario Ntra. Sra. de La Candelaria. El cierre incorpora una conferencia sobre nutrición y genética, reforzando el hilo de medicina personalizada.

La presidenta del Comité Organizador del III Congreso Somufarh, Josefa León Villar, subraya que el encuentro situará a la genética y la farmacogenética como ejes del debate sobre terapias avanzadas y personalización, con una mirada clínica y ética apoyada en la Inteligencia Artificial: «La farmacogenética nos ayuda a predecir efectividad y toxicidad de cada medicamento en cada paciente», señala, al tiempo que reivindica que, más allá de la innovación y los nuevos enfoques de gestión, «es el paciente y su voz el que ocupa la centralidad» del congreso, incorporando también desafíos como la salud mental.

La participación está abierta tanto a la asistencia presencial mediante el proceso de inscripción, como a la presentación de comunicaciones científicas, canalizada a través del formulario de registro habilitado.