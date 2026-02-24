Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Boom dronesDespido ColungaCrimen HalloweenVirgen FuensantaSello coche
instagramlinkedin

Somufarh debatirá cómo generar resultados en salud desde la farmacia hospitalaria

Murcia acogerá el 22 y 23 de mayo el III Congreso de la Sociedad Murciana de Farmacia Hospitalaria, centrado en la gestión de datos mediante la inteligencia artificial

Última edición del Congreso de la Sociedad Murciana de Farmacia Hospitalaria

Última edición del Congreso de la Sociedad Murciana de Farmacia Hospitalaria / La Opinión

La Opinión

La Opinión

El III Congreso Somufarh (Sociedad Murciana de Farmacia Hospitalaria) tendrá lugar en Murcia los días 22 y 23 de mayo de 2026. El evento, que se celebrará en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas, se desarrollará bajo el lema ‘Farmacia hospitalarIA: GENerando resultados en salud’. El objetivo principal del congreso es poner de relieve el papel de la inteligencia artificial y el empleo estratégico de los datos como elementos clave para la mejora asistencial. Se focalizará en cómo estas herramientas pueden potenciar la toma de decisiones clínicas y organizativas más sólidas, con la finalidad de evaluar el impacto y los resultados en salud.

El programa del III Congreso Somufarh pondrá el foco en debates que ya están en el top 3 de la agenda sanitaria: cómo integrar terapias avanzadas con criterio, cómo gestionar sus implicaciones éticas y cómo aterrizar la innovación en resultados reales para los pacientes y el sistema. La Mesa 1 abordará precisamente ese equilibrio entre precisión e incertidumbre, con participación de perfiles institucionales y académicos, como el Ministerio de Sanidad, la Universidad de Barcelona y el Institut de Recerca Sant Joan de Déu, además de liderazgo asistencial desde el Hospital General Universitario Morales Meseguer.

Salud mental, oncología y tratamiento individualizado

En paralelo, la salud mental tendrá un espacio específico: la Mesa 2 analizará el papel de la farmacia hospitalaria en innovación, adherencia y humanización, con ponentes del Hospital Psiquiátrico Román Alberca y del Morales Meseguer, integrando visión farmacéutica y clínica (Psiquiatría). La tarde del viernes ampliará el enfoque con un taller para técnicos y enfermería sobre el tratamiento actual del cáncer más allá de la quimioterapia clásica, con participantes del Virgen de la Arrixaca y del Hospital General Universitario Morales Meseguer (tratamientos orales dirigidos, anticuerpos y terapias avanzadas), y culminará con la Mesa 3, centrada en farmacogenética y tratamiento individualizado, con expertos del Hospital Sant Joan de Déu, el Gregorio Marañón y el Hospital Universitari Son Espases (Palma de Mallorca).

Mejores comunicaciones, nutrición y genética

El sábado, el congreso reconocerá el conocimiento aplicado con un bloque de mejores comunicaciones y abrirá un eje estratégico clave en la Mesa 4: el ‘hospital líquido’, con temas como historia clínica compartida, cuadros de mando, deprescripción, telefarmacia, implantación de PROMs y PREMs, e IA y datos en farmacia hospitalaria, con aportaciones del Servicio Murciano de Salud, el Morales Meseguer y el Hospital Universitario Ntra. Sra. de La Candelaria. El cierre incorpora una conferencia sobre nutrición y genética, reforzando el hilo de medicina personalizada.

La presidenta del Comité Organizador del III Congreso Somufarh, Josefa León Villar, subraya que el encuentro situará a la genética y la farmacogenética como ejes del debate sobre terapias avanzadas y personalización, con una mirada clínica y ética apoyada en la Inteligencia Artificial: «La farmacogenética nos ayuda a predecir efectividad y toxicidad de cada medicamento en cada paciente», señala, al tiempo que reivindica que, más allá de la innovación y los nuevos enfoques de gestión, «es el paciente y su voz el que ocupa la centralidad» del congreso, incorporando también desafíos como la salud mental.

Noticias relacionadas

La participación está abierta tanto a la asistencia presencial mediante el proceso de inscripción, como a la presentación de comunicaciones científicas, canalizada a través del formulario de registro habilitado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents