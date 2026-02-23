Almirall cuadruplica su beneficio neto en 2025 y dispara sus ventas un 12,4%, hasta los 1.108 millones

La biofarmacéutica catalana Almirall ha ganado 46,2 millones de euros en 2025, cifra que multiplica por más de cuatro las ganancias de 10,1 millones de euros que registró en 2024, según ha informado este lunes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Así, el resultado neto de la compañía se duplicó respecto a 2024, situándose en los 52,6 millones de euros frente a los 25,6 millones registrados en 2024.

Según ha indicado la compañía a través de un comunicado, se han cumplido todas las expectativas de ventas previstas para el curso, así como el resultado bruto de explotación (Ebitda), gracias al desempeño de su negocio de dermatología en Europa y a un mejor apalancamiento operativo.

Más concretamente, las ventas netas de Almirall sumaron 1.108,1 millones de euros en 2025. Se trata de un avance del 12,4% frente a 2024, siendo la primera vez que el grupo supera los 1.000 millones en ventas. Por otro lado, su Ebitda alcanzó los 232,9 millones de euros, un 20,9% más sobre el año anterior, mientras que el resultado neto de explotación (Ebit) avanzó un 52,7%, hasta los 81,7 millones de euros.

En un desglose por componentes, la mayor parte de los ingresos de la compañía proceden de su segmento de dermatología médica, que sumó ventas por valor de 669,4 millones de euros en 2025, un 22,1% más. A nivel internacional, Almirall está ganando relevancia, pues su negocio la dermatología en Europa creció un 25,6%, con unas ventas totales de 608 millones de euros, especialmente por los tratamientos biológicos.

“2025 ha sido un año muy relevante para Almirall, en el que hemos seguido avanzando en nuestra senda de crecimiento sostenido y consolidando nuestra posición como compañía de referencia en dermatología médica. Un año más de crecimiento a doble dígito, tanto en ventas netas (+12,4%) como en EBITDA (+21,0%), demuestra la fortaleza del desempeño operativo y el firme compromiso con la excelencia en todas nuestras actividades. Nuestra amplia cartera de tratamientos dermatológicos sigue reforzando la relación de confianza con pacientes y la comunidad médica, destacando el liderazgo de nuestras terapias biológicas avanzadas en nuestro crecimiento global", ha destacado su CEO y presidente, Carlos Gallardo.

Sus medicamentos insignia han registrado también ventas destacadas, Lebrikizumab, indicado para el tratamiento de la dermatitis atópica moderada a grave, ha generado 110,8M€ en ventas durante 2025, evidenciando un sólido aumento de su cuota de mercado tras los lanzamientos en mercados europeos. Su trayectoria de crecimiento se mantiene en línea con las ventas máximas esperadas en Europa, superiores a los 450M€.

Por su parte, Almirall ha indicado que Tildrakizumab, para el tratamiento de la psoriasis moderada a grave, continúa creciendo según las expectativas de 2025, con unas ventas netas de 234,4M€, un incremento del 12,3% interanual. Los anticuerpos anti-IL 23 siguen siendo la clase terapéutica de referencia en el tratamiento avanzado de la psoriasis, y este está bien posicionado en este segmento, con la proyección de alcanzar ventas máximas superiores a 300M€.