Profesionales de Hozono Global refuerzan su formación en prevención y actuación frente al acoso laboral

Profesionales de los departamentos de Recursos Humanos y de Prevención de Riesgos Laborales del Grupo Hozono Global han participado en una formación presencial especializada sobre prevención y actuación frente al acoso laboral.

Esta formación tiene como objetivo reforzar las competencias técnicas y jurídicas de los equipos responsables de gestionar posibles situaciones de acoso en el entorno laboral, garantizando una actuación eficaz, coordinada y alineada con la normativa vigente, así como la correcta aplicación del Protocolo de Prevención y Actuación de la compañía.

El curso se enmarca en la política de “tolerancia cero” frente al acoso laboral que el Grupo Hozono Global recoge en su Protocolo de Acoso Laboral. Este documento establece las directrices y procedimientos internos para prevenir, detectar y actuar ante cualquier conducta que pueda vulnerar la dignidad, la integridad o los derechos fundamentales de las personas trabajadoras.

Durante la sesión formativa, los participantes han profundizado en la definición jurídica del acoso laboral, así como en el procedimiento interno que regula la recepción de denuncias, la indagación inicial por parte de los departamentos competentes y, en su caso, la constitución de un Comité Asesor encargado de la investigación y emisión del correspondiente informe de conclusiones.

La iniciativa se enmarca en el compromiso del Grupo Hozono Global con la creación de entornos de trabajo seguros, respetuosos e inclusivos, donde la protección de la dignidad y la salud de las personas trabajadoras sea una prioridad.