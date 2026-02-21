Medio centenar de proyectos para que la empresa familiar perdure en la Región de Murcia

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info), ha impulsado con el ‘Cheque Relevo’ 51 proyectos de sucesión y profesionalización en empresas familiares de la Región de Murcia. Con un presupuesto de 515.000 euros desde su puesta en marcha, en 2024, la línea ha movilizado hasta el momento más de 594.000 euros de inversión, destinados a garantizar la continuidad, profesionalización y competitividad de estas compañías, según informó esta semana la consejera, Marisa López Aragón, durante su intervención en la Asamblea Regional.

En ese sentido, la titular de Empresa destacó que "esta iniciativa refleja el compromiso del Gobierno regional por gestionar directamente la sucesión empresarial, fortalecer el tejido productivo y garantizar el empleo. Hablar del ‘Cheque Relevo’ es hablar de futuro y de responsabilidad, porque cuando una empresa familiar cierra por falta de sucesión no solo se apaga un negocio, se pierde empleo y arraigo territorial", añadió.

Esta ayuda permite financiar servicios especializados de consultoría para elaborar protocolos familiares, planes de sucesión y estrategias de consolidación intergeneracional, herramientas que permiten una transición ordenada, evitan conflictos internos y preparan a las empresas para competir en mercados más amplios.

López Aragón recordó que el ‘Cheque Relevo’ genera tres efectos claros a medio y largo plazo: consolidación del empleo, al mantener la actividad y la plantilla; arraigo territorial, al reforzar la presencia económica y social de las empresas en municipios y comarcas; y mayor competitividad, gracias a la profesionalización de la gestión y, cuando es necesario, a la incorporación de directivos no familiares.

Ley de la Empresa Familiar

Además de esta ayuda, el Gobierno regional avanza en la elaboración de la primera Ley de la Empresa Familiar de la Región de Murcia. Una norma pionera que tendrá como objetivo proteger, modernizar y facilitar la transmisión generacional de las empresas familiares, garantizando seguridad jurídica, confianza y acompañamiento.

“Más del 90 por ciento del tejido productivo de la Región de Murcia está compuesto por pymes y empresas familiares, por lo que respaldar su profesionalización y continuidad no es una opción política, es una prioridad estratégica. Seguiremos trabajando en esta misma línea, apoyando a nuestras pymes y empresas familiares para fortalecer e impulsar su competitividad, sostenibilidad y crecimiento”, concluyó la consejera.