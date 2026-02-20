Red Eléctrica admite que el 75% de los nudos de su red están saturados y en ellos ya no puede dar más permisos para conectarse

Red Eléctrica de España (REE) pone negro sobre blanco y de manera pública el estado de saturación actual de su red de transporte de alta tensión, cumpliendo el plazo al que le obligaba la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que expiraba al mediodía de este viernes. El gestor de la red de transporte ha desvelado que el 75% de los nudos nudos del mallado de alta tensión ya no tiene capacidad para conectar a nuevos consumidores.

Los datos de los mapas publicados por Red Eléctrica -compañía semipública con una participación estatal del 20%- desvelan que la red de transporte “aún dispone de capacidad para nueva demanda en el 25% de sus nudos que podrá ser otorgada bien a través del criterio general de prelación o mediante concurso”. Sólo uno de cada cuatro nudos (los puntos de interconexión donde convergen varias líneas y/o transformadores u otras instalaciones) puede atender todavía nuevas peticiones de conectarse por parte de grandes consumidores.

Red Eléctrica ha confirmado que actualmente ha otorgado ya permisos de acceso y conexión para 129.000 megavatios (MW) de plantas de generación eólicas y fototoltaicas, otros 16.000 MW para instalaciones de almacenamiento (grandes baterías, singularmente) y también 19.000 MW de instalaciones de demanda. De estas últimas, desde 2022, fecha en que se aprobó la última planificación vigente, se han otorgado 11.800 MW de capacidad para nuevas demandas sin que ninguna se haya puesto aún en servicio (aunque disponen de un plazo legal de cinco años para ponerse en marcha antes de perder el permiso). Y a esto se suma los 7.100 MW de demanda conectada a la red con anterioridad. El volumen de demanda con permiso y aún pendiente de conexión sólo a la red de transporte supondría un incremento del 25% de la demanda actual del país.

Choque con las eléctricas

En las últimas semanas, Red Eléctrica y las grandes eléctricas vienen protagonizando un choque frontal por el control de las redes y sobre cómo abordar su necesaria ampliación en un momento en que se está constatado la falta de capacidad y la saturación para atender el aluvión de peticiones de la industria y grandes tecnológicas para conectarse. Red Eléctrica tiene reservado en régimen de monopolio la gestión de la red de transporte (el gran mallado de alta tensión), mientras que son las eléctricas las que se encargan de las redes de distribución (las que acaban llegando hasta las viviendas). En ambos casos, las compañías reciben una retribución que pagan todos los clientes con el recibo de la luz.

Las distribuidoras eléctricas vienen publicado desde hace meses los mapas de capacidad de sus propias redes, que actualmente reflejan que un 88% de los nudos están totalmente saturados y sin capacidad extra que adjudicar a nuevas peticiones de clientes. Inicialmente, Red Eléctrica debía publicar los mapas de capacidad el pasado 2 de febrero, pero pidió un aplazamiento de tres meses (que la CNMC acabó rechazano e imponiendo su publicación este viernes) por la “falta de acuerdo” entre la propia REE y las distribuidoras sobre la potencia solicitada, la concedida y la pendiente en tres cuartas partes de los nudos de la red de alta tensión. Ambas partes han avanzado en esa búsqueda de acuerdos, pero sólo lo han conseguido para un 45% de los nudos de momento.

REE subrayó que la información publicada cumple la orden de la CNMC y que la irá actualizando cada mes, a medida que avance el proceso en torno a los valores de referencia y se evolucione en el ámbito de la normativa sobre requisitos de robustez de los proyectos con capacidad conceddia. Las especificaciones de detalle establecen por primera vez la definición del valor de capacidad para demanda que se reserva en la red de transporte para su otorgamiento a instalaciones a conectarse a las redes de distribución (valores de referencia).

A este respecto, REE a lo largo de estos meses viene trabajando con los gestores de las redes de distribución en este aspecto en los nudos en los que existen interfaces entre ambas redes y que debe formalizarse mediante acuerdo siguiendo las directrices definidas por la CNMC. Red Eléctrica se queja de que la suma de valores propuestos por las distribuidoras supera el doble de la punta histórica del sistema (45.000 MW) y que, actualmente, se han alcanzado acuerdos en el 45% de los interfaces transporte/distribución que suman una capacidad de 33.100 MW. "Para seguir avanzando en el proceso de acuerdo de valores de referencia se identifica un número de casos relevante que requiere establecer criterios normativos adicionales para homogeneizar el tratamiento de todos los interfaces entre red de transporte y red de distribución", advirtió REE.

El también operador del sistema eléctrico que los resultados de los estudios realizados y, en particular los correspondientes al criterio dinámico, confirman la necesidad de asegurar requisitos de robustez (soportar huecos de tensión) en las futuras instalaciones de demanda que se pongan en servicio, especialmente las conectadas mediante electrónica de potencia. Red Eléctrica augura que la evolución anunciada de esta normativa por parte de la CNMC "permitirá incrementar notablemente la capacidad otorgable en gran parte de los nudos en los que actualmente el valor se ve limitado por criterio dinámico, dado que la red de transporte permitiría acoger con seguridad los flujos necesarios para la alimentación de consumos adicionales".