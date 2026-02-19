Repsol gana un 8% más en 2025 y sube su dividendo a un euro

Repsol obtuvo un resultado neto de 1.899 millones de euros en 2025, un 8,1% más que el año anterior, un contexto de menores precios del petróleo y del gas y unos márgenes moderados en el refino. La petrolera ha anunciado su compromiso de aumentar la retribución a sus accionistas hasta 1,051 euros por acción en 2026. Se trata de un dividendo un 7,8% superior al de 2025, cuando repartió 0,975 euros por título.

Además, el Consejo de Administración aprobó este miércoles un primer programa de recompra de acciones de hasta 350 millones de euros, con el objetivo de volver a reducir capital social.

De esta forma, la compañía destinará cerca de 1.900 millones de euros a retribuir a sus accionistas durante este año, frente a los alrededor de 1.800 millones del año pasado (1.100 millones en dividendo en efectivo y 700 millones en recompras de acciones para reducir capital). Entre 2024 y 2025, Repsol ha repartido cerca de 3.800 millones de euros, en el rango alto del compromiso adquirido para el periodo 2024-2027.

La previsión de la empresa para los próximos tres años (2026-2028) es mantener un "dividendo predecible y creciente, complementado con recompras (de acciones)", según ha avanzado su consejero delegado, Josu Jon Imaz, en la presentación de resultados antes los analistas financieros. La petrolera actualizará el próximo 10 de marzo sus proyecciones para los próximos tres años con el foco en los mismos pilares que hasta ahora: una retribución atractiva, solidez financiera e inversión disciplinada.

El resultado neto ajustado, que mide específicamente la gestión ordinaria de los negocios, se situó en 2.568 millones de euros, lo que representa un descenso del 15,1% respecto a 2024, debido principalmente a "una menor contribución de las actividades de refino, productos químicos y comercialización", según Imaz. Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado de Repsol se situó en los 5.312 millones de euros en 2025, con un descenso del 12,2%.

La compañía ha modificado su contabilidad por negocios para que sus resultados se puedan comparar mejor con otras empresas petrolíferas. En concreto, Repsol ha cambiado la manera en la que valora la participación de otras empresas en sus cuentas debido a que cada vez tiene más socios minoritarios en los segmentos de exploración y producción y generación baja en carbono, así como por la mayor relevancia de las sociedades de control conjunto (joint ventures).

La deuda neta del grupo, según el modelo contable anterior, se situó a finales del cuarto trimestre en 5.877 millones de euros (4.487 millones con el nuevo modelo), lo que supone 1.013 millones menos a la contabilizada en el tercer trimestre de 2025.

Reclamación por el apagón

La compañía iniciará una reclamación legal "antes de finales de abril" por el impacto sufrido por el apagón eléctrico vivido el 28 de abril en la Península Ibérica. Repsol estima un impacto de 125 millones de euros, que considera "recuperables", y aunque su consejero delegado ha descartado "tener una bola de cristal" para saber lo que finalmente ocurrirá, ha puesto como ejemplo el caso de dos "miniapagones" en la refinería de Petronor en Bilbao, que el Tribunal Supremo resolvió con una compensación para la empresa de 18 millones de euros.

"Estamos preparando el caso, esperando el informe (de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia), pero trabajamos legalmente para tener una compensación justa en nuestros planes industriales", ha añadido Imaz. De hecho, en el área de refino (industrial), la compañía obtuvo un resultado de 963 millones de euros, un 33,4% menos que el año anterior, por la volatilidad de las materias primas, los menores resultados del negocio químico y los efectos del apagón. En cambio, en la segunda parte del año, el momento positivo del refino le permitió capturar mayores márgenes y obtener un resultado en el cuarto trimestre de 423 millones de euros, 168 millones más que en el mismo periodo del año anterior (+66%).

Vuelta a Venezuela

La compañía, que ha anunciado un aumento del 50% de su producción en Venezuela en los próximos 12 meses y del 10% en el caso del gas, registró un resultado de 957 millones de euros en 2025 en su negocio de exploración y producción, un 6,9% menos que hace un año debido a la volatilidad de los precios de la energía y la depreciación del dólar frente al euro.

Durante el ejercicio, Repsol completó la salida de Colombia e Indonesia para concentrar las operaciones en geografías con mayores ventajas competitivas, como Estados Unidos. En este país, considerado clave para la empresa, Repsol ha seguido fortaleciendo su posición con el inicio de la producción de petróleo en Leon-Castile. Además, en marzo de 2026, comenzará la primera fase del proyecto Pikka, en Alaska, donde se prevé alcanzar una producción de 80.000 barriles de petróleo brutos al día en el segundo semestre de 2026.

El pasado mes de noviembre, la compañía se adjudicó 45 bloques de exploración en una ronda estatal en Alaska. Un mes más tarde, también se adjudicó doce bloques exploratorios en una subasta en el Golfo.

Cuarta comercializadora

En clientes, el resultado neto ajustado ascendió a 754 millones de euros en 2025, un 17,1% superior al de 2024, con un Ebitda de 1.423 millones (+20%), lo que supone alcanzar dos años antes el objetivo marcado para 2027 y demostrando "el dinamismo del negocio de estaciones de servicio y la contribución creciente de una amplia oferta energética". El número de estaciones de servicio con Diésel Nexa de origen 100% renovable en España y Portugal alcanzó los 1.558 puntos a finales de 2025, con ventas superiores a 248 millones de litros.

La compañía aumentó el año pasado en más de 500.000 el número de clientes de electricidad y gas en España y Portugal, superando los 3 millones y consolidando su posición como el cuarto operador del mercado eléctrico en España. El número de clientes digitales se situó en 10,8 millones, un 16% más que el año anterior, en su mayoría a través de la app Waylet.

En el negocio de generación baja en carbono, el resultado neto ajustado se situó en 53 millones de euros, 77 millones más que en 2024, debido a una mayor producción en los activos eólicos y solares y a una contribución mayor de los ciclos combinados (centrales eléctricas que queman gas) debido a la denominada 'operación reforzada' impuesta por Red Eléctrica tras el apagón.