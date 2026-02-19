Las pymes tendrán en exclusiva dos licencias de ChatGPT Business gratis con BBVA

BBVA se convierte en el primer banco en España en promover la adopción de la inteligencia artificial (IA) entre las pequeñas y medianas empresas (pymes), en el marco de su alianza estratégica con OpenAI, al ofrecer dos licencias de ChatGPT Business durante un año a clientes existentes y nuevos, junto con contenidos formativos para aprender a aplicar la IA de forma práctica en sus negocios y así poder ganar escala.

El objetivo de BBVA es que las pymes puedan experimentar e integrar la IA en su trabajo diario para comprobar sus beneficios, automatizando tareas, aumentando la eficiencia y liberando tiempo para actividades de mayor valor añadido.

BBVA «avanza así en su papel como socio estratégico de las empresas en España, apoyando su transformación tecnológica, un camino que el banco lidera desde hace años». En esta ocasión, «da un paso más impulsando la incorporación de la inteligencia artificial en los procesos y modelos de negocio de las pymes, convencido de que la IA no es solo una oportunidad para las grandes corporaciones, sino una auténtica palanca de crecimiento, competitividad e innovación para todo el tejido empresarial español».

«Las pymes necesitan un socio que les ayude a incorporar la IA en su día a día de forma práctica y segura. Esta tecnología acelera el talento y la competitividad en todas las empresas, por lo que es necesario empezar a trabajar con ella cuanto antes para aprovechar todas las oportunidades de negocio actuales y futuras», explica José Luis Serrano, responsable de Pymes de BBVA en España.

El plan ChatGPT Business incluye acceso al modelo más reciente de inteligencia artificial, carga de archivos y generación de contenidos, navegación web, un panel de administración y un entorno colaborativo para equipos, así como refuerzos específicos en materia de protección de datos. Los datos empresariales no se utilizan para entrenar los modelos fundacionales de OpenAI. BBVA ofrece estas dos licencias de ChatGPT Business a aquellas pymes que mantengan al menos una relación mínima con el banco.

Los datos del sector indican que, aunque muchas pymes experimentan con la IA, muy pocas la integran de forma profunda en sus operaciones. Además, uno de los retos a los que se enfrentan las pymes en España a la hora de adoptar la IA es la formación.

BBVA quiere cerrar esta brecha actuando como socio clave para las pymes, facilitando un acceso sencillo y gratuito a una de las soluciones más avanzadas del mercado, acompañado de un espacio público de apoyo con recursos para que las pymes se sientan acompañadas en el despliegue de esta nueva tecnología y puedan, a través de la práctica y la experiencia, obtener el máximo valor de estas dos licencias de ChatGPT Business.

“La IA permite que perfiles no técnicos hagan cosas que antes requerían equipos especializados, y eso es una gran oportunidad para las pymes. Debemos entender la IA como una palanca de eficiencia, pero también de competitividad y transformación. Acompañamos a las pymes y empresas en todos estos cambios para convertirlos en una oportunidad, y es especialmente importante ayudarles a familiarizarse con este tipo de herramientas para que puedan dar sus primeros pasos con confianza”, concluye José Luis Serrano.