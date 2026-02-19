Esta es la 'fresería' viral que ha abierto sus puertas en el centro comercial Thader de Murcia

El Centro Comercial Thader amplía su oferta con la llegada de +Q Fresas, un concepto innovador y atractivo que fusiona fruta fresca, toppings, helado soft y mucho sabor. La enseña inaugura su nuevo punto de venta en la planta 1ª del centro con una propuesta diseñada para conquistar a los más golosos… y también a quienes buscan una opción diferente, divertida y personalizable para cada antojo.

Para celebrar esta apertura, +Q Fresas lanzó una promoción especial: los 250 primeros clientes pudieron disfrutar de su vasito con un 50% de descuento. Además, durante la jornada inaugural se activaron distintas acciones promocionales y de dinamización para dar a conocer la marca entre el público murciano, con reparto de flyers, creación de contenidos y la presencia de influencers locales.

Emily Ladera, responsable de +Q Fresas, señala: “Estamos muy ilusionados con esta nueva apertura en Thader, que representa un paso importante en nuestra expansión. Creemos en una forma de disfrutar la fruta que no está reñida con el placer. Cada vasito es único y refleja el gusto de quien lo elige: esa es nuestra esencia”.

Con este nuevo operador, "el centro refuerza su apuesta por marcas jóvenes que conectan con las nuevas formas de consumo y aportan frescura a la experiencia de visita".

Mayte Forján, Asset Manager del centro, destaca: “+Q Fresas aporta un concepto original, visual y muy apetecible que encaja perfectamente con la filosofía de Thader. Nos gusta incorporar marcas que despierten curiosidad y que conviertan la visita en algo memorable”.

+Q Fresas abre sus puertas en horario de tardes de lunes a domingo, "consolidando a Thader como uno de los centros con mayor dinamismo y renovación constante de propuestas".