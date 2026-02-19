ElPozo-Grupo Fuertes, entre las empresas que mejor tratan el talento en España

ElPozo-Grupo Fuertes vuelve a situarse entre las principales empresas que mejor tratan el talento en España. La compañía adelanta siete posiciones y se sitúa en el puesto 51 de las 200 empresas que aparecen en el ranking general de Merco Talento 2025. Por sectores, la compañía ocupa el puesto seis en alimentación.

Con más de 9.000 empleados, ElPozo-Grupo Fuertes "centra sus esfuerzos en impulsar el desarrollo del talento y en ofrecer oportunidades para crecer profesionalmente dentro de una empresa referente en el sector alimentario". Entre estas iniciativas, "promueve un clima laboral estable, el compromiso con la seguridad y salud de los empleados, y busca ofrecer una propuesta de valor competitiva, que refleja también su compromiso con la sociedad".

Además, la compañía "está comprometida con la formación de calidad y pone a disposición de sus empleados servicios y beneficios sociales que mejoran su calidad de vida y la de sus familias". Asimismo, "desarrolla la promoción interna y fomenta el empleo joven con diversos proyectos formativos como LAB19 y ‘Graduate Program’".

ElPozo-Grupo Fuertes es una de las principales compañías creadoras de empleo de calidad en el país. Su plantilla alcanza los 9.271 trabajadores y su actividad empresarial crea unos 50.000 puestos de trabajo indirectos. Construir un buen ambiente de trabajo es uno de los objetivos fundamentales de la empresa para que los empleados formen parte de su proyecto, se identifiquen con él y sean el motor estratégico de su desarrollo y sostenibilidad.

El ranking de Merco, en su vigésima edición, es revisado de manera independiente por KPM, y evalúa 24 variables, agrupadas en tres grandes ejes: calidad laboral, marca empleadora y reputación interna. El ranking Merco Talento se elabora a partir de 13 fuentes de información que integran las valoraciones de trabajadores propios, que representan el 35 por ciento del peso total, empleados de otras grandes compañías, universitarios, estudiantes de formación profesional, demandantes de empleo, expertos en recursos humanos, catedráticos y sindicatos.