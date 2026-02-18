Telefónica arranca su plan de grandes compras y toma el control de la británica Netomnia por 2.300 millones

Telefónica da inicio a su plan de crecer con grandes compras en sus mercados clave. La teleco española suma fuerzas con dos de sus socios en el mercado británico para sellar la primera gran operación corporativa con Marc Murtra como presidente. Telefónica, la estadounidense Liberty y el fondo de capital riesgo Infravia Capital han acordado tomar el control del 100% del capital de Netomnia, el segundo mayor operador de fibra óptica de Reino Unido, en una operación que ascenderá a 2.000 millones de libras (2.294 millones de euros).

El plan que se ha propuesto la nueva Telefónica pasa por tener un papel protagonista en la ola de fusiones que anticipa que se producirá en el sector de las telecomunicaciones europeo. Primero, el objetivo realizar adquisiciones en cada uno de sus grandes mercados (España, Alemania, Reino Unido y Brasil) y, luego, afrontar movimientos transnacionales. Los grandes movimientos han comenzado.

Telefónica y Liberty Global controlan a partes iguales la teleco británica Virgin Media O2 (VMO2). Y VMO2 controla a partes iguales con Infravia a su vez el operador de fibra Nexfibre. Será esta última sociedad, en la que participan los tres socios, la que se encargará de ejecutar la compra de Netomnia para crear un gran grupo de fibra óptica y plantar cara al gigante British Telecom (BT), que lidera el negocio de la fibra óptica en el mercado británico a través de su filial Openreach.

Para financiar la operación, Telefónica y Liberty Global aportarán conjuntamente alrededor de 150 millones de libras, mientras que Infravia aportará aproximadamente 850 millones de libras adicionales. El precio acordado está sujeto a los ajustes habituales en este tipo de transacciones y la operación está condicionada a recibir las autorizaciones regulatorias preceptivas.

Nexfibre cubre 2,1 millones de hogares en Reino Unido y Netomnia cuenta con otros 3,4 millones de unidades inmobiliarias. Pero la operación permitiría en realidad alcanzar un total de 8 millones de hogares sumando la red propia de VMO2, y le daría acceso a un total de 20 millones de instalaciones. BT cubre a través de Operenreach más de 30 millones de hogares.

Como parte de la operación, la filial Virgin Media O2 absorberá los clientes de Netomnia y las marcas YouFibre” y Brsk, y ampliará su acuerdo mayorista con Nexfibre. En paralelo, VMO2 también tomará el control de una participación accionarial del 30% en la sociedad tenedora a través de la cual Telefónica Infra y Liberty Global mantienen actualmente por separado su inversión en Nexfibre. En el momento del cierre de todo el gran rompecabezas de acuerdos y operaciones, Telefónica Infra, Liberty Global y VMO2 poseerán conjuntamente el 50% de Nexfibre, mientras que InfraVia poseerá el 50% restante.

Telefónica se ha propuesto tener un papel activo y ambicioso de cara a la ola de fusiones que se espera en el sector de las telecomunicaciones en Europa. El presidente de Telefónica, Marc Murtra, defiende con fervor desde su llegada al frente de Telefónica hace algo más de un año la necesidad de que haya un proceso de concentración entre telecos primero en cada uno de los países y luego a nivel europeo. Y el propio presidente ha reconocido que el grupo mantiene conversaciones en este sentido en todos sus grandes mercados estratégicos: España, Alemania, Brasil y también Reino Unido.