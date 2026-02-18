Una caída de Movistar afecta al servicio de internet y telefonía de sus usuarios en España

Los usuarios de Movistar están teniendo problemas para conectarse a internet y hacer llamadas desde alrededor de las 01.00 horas de la madrugada de este 18 de febrero. La propia empresa ha admitido en redes la incidencia y ha afirmado que hará "todo lo posible” para restablecer la normalidad del servicio cuanto antes.

La web DownDetector, especializada en mostrar problemas en webs y aplicaciones, ha reportado que Telefónica está teniendo graves problemas de conexión hoy día 18 de febrero con una incidencia que afecta a todas las redes de Movistar.

La incidencia afecta de forma grave a empresas que tienen contratados sus servicios digitales y de telefonía a esta compañía, quedando afectada su actividad laboral de hoy.