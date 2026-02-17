Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TRANSPORTES

Un tren, obligado a parar 12 minutos en Adamuz por una incidencia en el día de la reapertura de la línea Madrid-Andalucía

Según fuentes de Adif, se debió a la localización de una pieza suelta en un brazo de catenaria y ya ha sido solucionada

Un tren de alta velocidad.

Un tren de alta velocidad.

Daniel Gómez Alonso

Un tren que cubría el trayecto Madrid–Sevilla, reabierto este martes tras un mes cerrado, tuvo que parar momentáneamente a la altura de Adamuz (Córdoba). Según ha informado El Confidencial, realizó una parada técnica tras detectarse una incidencia que, según fuentes de Adif, se debió a la localización de una pieza suelta en un brazo de catenaria.

En principio, se trató de una parada preventiva y el retraso acumulado fue de solo doce minutos, no llegando a afectar al resto de circulaciones en la línea.

Retrasos en la reapertura

La reapertura de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía comenzó este martes a primera hora con retrasos en varios de los primeros trenes programados, que alcanzan hasta una hora y media respecto al horario previsto, según informa Europa Press.

En concreto, el Alvia 02075 con salida de Cádiz a las 06. 35 horas y llegada prevista a Madrid a las 11. 07 horas tiene fijada su llegada aproximada a las 12. 33 en estos momentos, lo que supone una demora aproximada de una hora y media sobre el horario programado, si bien no se sabrá el retraso final hasta la llegada del tren a su destino.

Llegan a Córdoba los primeros trenes de alta velocidad con origen Madrid

Llegan a Córdoba los primeros trenes de alta velocidad con origen Madrid

Víctor Castro

Asimismo, otros servicios en sentido Andalucía-Madrid registran retrasos más moderados. En este sentido, el Ave 02070 Madrid-Sevilla, con llegada prevista a las 09. 48 horas, aparece con hora estimada a las 10. 25 horas.

Del mismo modo, el Ave 02074 Madrid-Cádiz, previsto a las 11. 43 horas, fija su llegada en torno a las 12,26 horas. El Iryo 06076 Madrid-Sevilla y el Ave 02080 Madrid-Sevilla registran igualmente retrasos superiores a los diez minutos. Por su parte, fuentes de Renfe han señalado a Europa Press que el primer tren Sevilla-Madrid del día, el 2661, ha llegado a destino con siete minutos de adelanto, en contraste con las demoras registradas en otros servicios.

TEMAS

