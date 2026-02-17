El Gobierno vuelve a prometer, esta vez por escrito, que limitará el acceso de las familias numerosas al bono social de la luz. La medida se incluye dentro de la Estrategia de Pobreza Energética, aprobada este martes, pero debe ser concretada en un real decreto, previa consulta pública, para su implantación. En 2021, la entonces vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció su intención de realizar cambios en este sentido durante una intervención en el Congreso de los Diputados y en 2023 volvió a reiterarse después de salir a la luz que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, recibió esta ayuda.

Pero de momento esta limitación no se ha recogido en ninguna norma de las aprobadas por el Ministerio para la Transición Ecológica. Así, el departamento que ahora dirige Sara Aagesen ha decidido incorporarla en la nueva Estrategia de Pobreza Energética, que será de aplicación entre 2026 y 2030, por lo que se compromete en este periodo a ponerla en marcha. La medida, avanzada por La Vanguardia, afecta a casi 350.000 familitas numerosas que en la actualidad se benefician de ella.

El bono social eléctrico es un descuento que se aplica en la factura de la electricidad para proteger a los consumidores vulnerables y evitar que el pago de los precios de la energía deje a ninguna familia sin suministro básico. Esta rebaja se concede en función de la renta de cada familia, salvo en el caso de aquellas unidades familiares con más de tres hijos que pueden recibir una rebaja directamente en su factura. Este descuento solía ser del 25% del recibo, pero en la actualidad se sitúa en el 42,5% tras la crisis energética de 2022.

Hay un segundo nivel de beneficiarios, que es el de los consumidores vulnerables severos, en cuyo caso sí se rige siempre por criterios de renta --también en el caso de las familias numerosas-- que se eleva al 40%, aunque en la actualidad disfrutan de una rebaja del 57,5%.

Además, en la Estrategia se incluyen otras medidas para facilita el acceso de los potenciales beneficiarios, que ahora ascienden a un total de 1,7 millones de familias, suprimiendo "prácticas comerciales como la penalización por permanencia si el consumidor contrata PVPC con bono social y estableciendo una protección en el caso de refacturaciones, o exigiendo que quede constancia escrita de que el consumidor desea expresamente abandonar el PVPC con bono social para que pueda comprobarse".

Varias de estas medidas se han incluido en el reciente Real Decreto 88/2026, por el que se aprueba el Reglamento general de suministro, comercialización y agregación de energía eléctrica, entre muchas otras disposiciones para proteger a los consumidores en general.