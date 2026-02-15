Ribera Hospital de Molina celebra su VI Consejo de Pacientes con la participación de Astrapace

Ribera Hospital de Molina ha celebrado su sexto Consejo de Pacientes en la mañana del 12 de Febrero, creando un espacio que fomenta la comunicación y participación de los usuarios en la mejora de la atención sanitaria.

El Consejo de Pacientes se inició en el año 2023, refleja el firme compromiso del hospital con la calidad asistencial y el bienestar de su comunidad. Busca mejorar la atención a pacientes y familias, comunicar sus necesidades y promover iniciativas y propuestas junto a asociaciones y el Departamento de Salud.

La jornada se inició con Daniel Castillo, director de Enfermería, subrayando la importancia de este tipo de encuentros: “Agradecemos la asistencias de las diferentes asociaciones, así como la presentación de Astrapace. Esta iniciativa enriquece nuestro modelo asistencial y refuerza la cercanía con los pacientes”. Eduardo Rodríguez de la Vera, Director Médico siguió con la apertura haciendo referencia a la cobertura médica de Ribera Hospital de Molina.

En esta ocasión, la protagonista del encuentro fue la Astrapace (Asociación para el Tratamiento de Personas con Parálisis Cerebral y Patologías Afines). Durante la sesión, su fisioterapeuta Carlos Hernández ha compartido la trayectoria de la asociación, sus principales objetivos y la importante labor que desarrollan en la región.

Uno de los ejes centrales de la ponencia fue la importancia del trato que debe ofrecer el personal sanitario al atender a personas con parálisis cerebral, detallando los procedimientos adecuados y las buenas prácticas clínicas que deben aplicarse. Destacó que “en muchos casos, aún persisten carencias en empatía, comunicación y comprensión hacia estos pacientes, lo que hace necesario reforzar la formación en atención humanizada”.

Desde su apertura, Ribera Hospital de Molina ha apostado por un modelo de atención centrado en el paciente, ofreciendo un servicio integral adaptado a las necesidades reales de la población.

Noticias relacionadas

Con este VI Consejo de Pacientes, el hospital reafirma su vocación de servicio público y su compromiso con la excelencia sanitaria, fortaleciendo su papel como referente en la atención centrada en las personas.