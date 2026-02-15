Fundación Hefame impulsa la recuperación de zonas naturales afectadas por los incendios de 2025

Fundación Hefame ha contribuido a la recuperación del entorno natural en La Vereda de Las Tapias de El Pardo y Viñuelas (Madrid), una de las zonas gravemente afectadas por los incendios forestales registrados en España en agosto de 2025, gracias a los fondos recaudados con la campaña ‘Somos solidarios con la naturaleza’, impulsada el pasado mes de diciembre. La actuación se ha llevado a cabo en colaboración con la Asociación Reforesta y contribuye a restaurar parte de las 2.000 hectáreas que se calcinaron en estos incendios.

Los fondos recaudados se han destinado a la recuperación de dos de las áreas más dañadas por los incendios y enclavadas en espacios protegidos integrados en la Red Natura 2000 y en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Estas zonas representan un importante patrimonio natural cuya restauración es clave para la conservación de la biodiversidad y la resiliencia de los ecosistemas frente al cambio climático.

Como resultado de esta acción, se han replantado árboles y arbustos pertenecientes a siete especies autóctonas, entre las que se encuentran: arce, labiérnago, majuel, madreselva, madroño, quejigo y rosa silvestre. La selección de especies ha respondido a criterios técnicos orientados a maximizar la supervivencia de los plantones en un contexto de calentamiento global.

Los trabajos de reforestación se han desarrollado atendiendo a las actuales condiciones climáticas, con la selección de especies autóctonas resistentes a un entorno más seco y cálido y la aplicación de técnicas destinadas a favorecer el arraigo y la supervivencia de las plantas. Además, la diversidad de especies introducidas contribuye a reducir el riesgo de plagas e incendios y a favorecer la biodiversidad, beneficiando tanto a la fauna local como a los insectos polinizadores, esenciales para el equilibrio de los ecosistemas y la producción agrícola.

Esta actuación se enmarca en el programa ‘Somos solidarios’, a través del cual Fundación Hefame impulsa iniciativas sociales y medioambientales alineadas con su compromiso con el desarrollo sostenible y la protección del entorno natural. De esta manera, la Fundación reafirma su voluntad de contribuir activamente a la recuperación de los ecosistemas dañados y a la construcción de un futuro más sostenible.