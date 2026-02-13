Meliá cierra tres hoteles e Iberia y Air Europa paran a repostar en República Dominicana: así navegan las empresas españolas la crisis en Cuba

La situación en Cuba, a día de hoy, puede resumirse en una palabra: caos. Tras la interrupción de las importaciones de crudo desde Venezuela tras el arresto de Nicolás Maduro y la toma de control del país por parte de EE.UU., la nación del Caribe vive una de las crisis más virulentas de su historia. La energía ya era un bien escaso en Cuba antes del cambio de paradigma, con apagones frecuentes, pero la situación se ha agravado en los últimos meses, provocando graves recortes en los servicios y el transporte.

A raíz de esta tesitura límite, uno de los motores económicos del país se está resintiendo gravemente. La falta de combustible para los aviones es uno de los ejemplos más representativos de la crisis cubana, provocando que aerolíneas como Air Canada, Air Transat o WestJet Group se hayan visto obligadas a cancelar todos los vuelos a la isla. Sin embargo, otras han optado por adaptar sus condiciones para evitar tener que llegar hasta ese punto.

Iberia precisa de una parada técnica

Es el caso de la española Iberia, que ha tomado una serie de medidas para mantener su itinerario de vuelos —de tres a la semana— intacto, al menos por el momento. Fuentes de la aerolínea explican a EL PERIÓDICO que, a causa de la crisis de combustible que sacude al país, los vuelos de vuelta han sido adaptados a través de una escala de 45 minutos en República Dominicana para repostar. Además, la aerolínea ha suavizado la política de cambios en los vuelos para sus clientes. Así, los viajeros pueden llevar a cabo cambios en la reserva sin costos añadidos.

La aerolínea se enorgullece de que, a través de estas medidas, ha podido mantener sin cambios su operativa en el país. Air Europa es otra de las compañías aéreas que han tomado esta decisión. La medida comenzó a aplicarse el pasado martes, 10 de febrero, y la aerolínea anunció sus planes de mantenerla al menos hasta el 12 de febrero.

Meliá cierra tres hoteles en la isla

En cambio, otra de las empresas española insignia en el país sí se ha visto obligada a modificar sus operaciones. Es el caso de la cadena hotelera Meliá, que cuenta con 35 establecimientos en la isla. La compañía presidida por Gabriel Escarrer Jaume ha tenido que cerrar tres de sus hoteles, en una operativa que ellos definen como "compactación", y reubicar a los huéspedes en el resto de los mismos.

"Se trata de una decisión operativa basada estrictamente en los niveles de ocupación, con el objetivo de optimizar recursos y con la prioridad de garantizar el mejor servicio y experiencia a los clientes. Mantenemos una estrecha comunicación y colaboración con los turoperadores para ofrecer, en todo caso, las mejores alternativas a los clientes afectados por estos reajustes", afirma la cadena en un comunicado.

Respecto a la situación de suministros en los hoteles que permanecen abiertos, Meliá sostiene que, según las autoridades del país, "hay disponibilidad de combustible para garantizar la operación normal de los hoteles que gestionamos". De hecho, la compañía ha confirmado que sus hoteles cuentan actualmente con "suministros en plaza" para respaldar la continuidad operativa de las infraestructuras, minimizando el impacto de las limitaciones logísticas que atraviesa el país.

La compañía defiende que su principal prioridad es transmitir "profesionalidad y tranquilidad" en la experiencia del cliente, tratando de que la delicada situación que atraviesa el país sea lo menos notoria posible.