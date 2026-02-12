Así será la nueva iluminación de la fachada del Palacio Consistorial de Cartagena

El Palacio Consistorial de Cartagena lucirá un renovado aspecto lumínico tras la firma del convenio entre la Fundación Iberdrola España y el Ayuntamiento de la ciudad. El proyecto, dotado de una inversión de 250.000 euros, contempla la instalación de nuevas luminarias de tecnología LED de última generación con el objetivo de reducir el consumo energético del monumento y realzar la singular belleza de este referente dentro de la Región Murcia.

Al acto de la firma, que ha tenido lugar en la Alcaldía del Palacio Consistorial de Cartagena, han acudido la alcaldesa de la municipalidad, Noelia Arroyo; Jaime Alfonsín, presidente de la Fundación Iberdrola España; así como el delegado institucional de la compañía en la Región, Miguel Ángel Cerdán. Asimismo, ha participado Noemi Barbero de VBNB Lighting, arquitecta responsable del proyecto, quien ha explicado con más detalle a los presentes en qué consistirá esta nueva iluminación.

Para Jaime Alfonsín, presidente de la Fundación Iberdrola España, con este convenio “la Fundación, de nuevo, muestra su compromiso de restaurar, proteger y conservar el gran patrimonio artístico y cultural español. En este caso, uno de los edificios más emblemáticos de Cartagena como es el Palacio Consistorial, a través de una iluminación más eficiente y sostenible que integra y realza la belleza arquitectónica de este monumento”.

Alfonsín ha recordado la vinculación de la Fundación Iberdrola España con la Región de Murcia y la iluminación ornamental de la Basílica de la Vera Cruz en noviembre de 2025 y al mismo tiempo, ha subrayado “los grandes hitos que están por venir a lo largo de todo este año con el 125 aniversario de la compañía”.

Por su parte, la alcaldesa Noelia Arroyo ha señalado que la luz “es fundamental en el Palacio Consistorial: cuando empezó a construirse, en 1900, fue de los primeros edificios públicos que se diseñó expresamente para ser iluminado con luz eléctrica. Con esta nueva iluminación ornamental exterior el edificio recupera esa tradición y gana presencia en la ciudad, con menos consumo y menos emisiones. Se suma a proyectos de iluminación monumental como los de nuestro Castillo Medieval y al parque arqueológico de El Molinete. Agradecemos a la Fundación Iberdrola España su colaboración para preservar y poner en valor un monumento que, además de su valor arquitectónico, es la sede de la vida municipal”.

Origen e historia del Palacio Consistorial

De estilo ecléctico, algo afrancesado, fue construido entre 1900-1907 por Tomás Rico con la colaboración de Francisco de Paula Oliver, en el mismo solar donde se ubicó el antiguo edificio del consistorio del siglo XVIII.

El edificio de planta triangular presenta tres fachadas diferentes con abundantes elementos decorativos: frontones partidos, ventanas elípticas, molduras clásicas, cabezas femeninas, escudos... Los materiales constructivos utilizados fueron mármol de Macael (Almería) y granito de Villalba, hierro y zinc.

La fachada principal, en la plaza del Ayuntamiento, aparece marcada con pórtico al que se abre el Salón de Sesiones rematado por la cúpula principal. Más adelante, en su interior destacan su vestíbulo y la escalera imperial iluminada por lunetos, decorados con motivos alegóricos relacionados con la ciudad. Esta escalera sirve de eje al edificio en el que destacan las principales dependencias de estilo modernista como son el Salón de Plenos, la Sala de concejales y el despacho de la Alcaldía.

125 años luz: un amplio calendario de propuestas para toda la sociedad

Este acuerdo forma parte del amplio y variado programa diseñado para 2026 con motivo del 125 aniversario del nacimiento de Iberdrola, que abarca desde exposiciones de arte, festivales de música o muestras tecnológicas hasta eventos sociales. Bajo el lema 125 años luz, la empresa pondrá en marcha iniciativas dirigidas a sus empleados, clientes, accionistas y al público en general para acercar su legado al conjunto de la sociedad y, sobre todo, trasladar su visión, sus perspectivas de futuro y su fuerte compromiso con las comunidades en las que desarrolla su actividad.

Iberdrola, con la promoción del arte y la cultura

Una de las principales áreas de actuación de Iberdrola, a través de su fundación en España, se centra en el cuidado, conservación y puesta en valor de las riquezas histórico-artísticas. El Programa de Iluminaciones tiene como principal objetivo desarrollar intervenciones en edificios singulares para instalar o mejorar sus sistemas de iluminación interior y/o exterior con el fin de contribuir a la puesta en valor del patrimonio histórico-artístico.

