Nace la primera empresa regional de astroturismo

La Región de Murcia ya cuenta con la primera empresa especializada en el sector del astroturismo: Astroiberia, cuya finalidad es acercar el cosmos a todos los públicos. La compañía fue presentada en un acto celebrado en el Hotel Portmán al que asistieron más de setenta personas.

El evento comenzó con unas palabras de bienvenida de Marioly Vivancos, embajadora de la empresa y conocida influencer con su canal @viviendolamanga, quien expuso que «cuando miramos al cielo entendemos que no solo tenemos un lugar privilegiado en el mapa sino, también, un lugar privilegiado en el universo. Queremos seguir viviendo nuestra tierra pero, además, soñarla mirando las estrellas».

A continuación tomó la palabra Antonio Soto, CEO de Astroibeira, afirmando que «esta empresa surge del proyecto Fisica Society que comenzó hace tres años como una iniciativa de divulgación científica. Nuestro sector empresarial es el astroturismo. Por ello, nuestros servicios consisten en la realización de eventos y actividades de divulgación astronómica, combinando el turismo de experiencias con la ciencia y la educación. Todo con la finalidad de acercar la astronomía y el conocimiento del cosmos a todos los públicos haciendo las estrellas accesibles, comprensibles y emocionantes para cualquier persona».

La empresa operará a través de tres departamentos: educación, con actividades formativas y divulgativas para centros formativos y público general; gastronomía, integrando experiencias astro-gastronómicas innovadoras; y ocio y celebraciones, con propuestas adaptadas tanto a público adulto como infantil, fomentando el aprendizaje a través de la experiencia y la emoción.

«Queremos anunciar que ya contamos con un convenio de colaboración con el Hotel Grand Hyatt La Manga Club Golf & Spa para ofrecer a los clientes y huéspedes eventos de astroturismo en sus instalaciones. También con Espacio Alviento y la cadena de Hoteles 525. Igualmente, tenemos un programa de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) con el que vamos a colaborar con la Fundación Rafa Puede, ASTUS y ASPEMUR».

El equipo humano de Astroiberia lo conforman 20 personas entre las que se encuentran graduados, másteres y doctores en Ciencias Físicas y Astronómicas. Asimismo, ha realizado una fuerte inversión en equipamiento astronómico profesional disponiendo de telescopios de alta gama y gran capacidad como los Celestron C11 y C14, lo que permite ofrecer observaciones de máxima calidad. Además, cuenta con una flota propia de planetarios portátiles, lo que permite acercar el cielo a centros educativos, instituciones, hoteles, municipios y eventos privados.

«Los íberos y otras civilizaciones ya observaban el universo. Es un legado que lleva millones y millones de años viajando hasta nosotros. Este es el legado que hoy recogemos, el astronómico, para ofrecerlo no solo a expertos, aficionados, hoteleros o estudiantes, sino a todos los públicos. Es por ello por lo que nace Astroiberia. Porque, cuando el cosmos y la astronomía se descubren, fascinan a todo el mundo».

Seguidamente intervino Carlos Bernabé, presidente de la Federación de Asociaciones de Empresarios y Profesionales de La Unión (FAEPU), tesorero de la Cámara de Comercio de Cartagena y vicepresidente y secretario general de COEC, quien declaró que «desde la patronal siempre apostamos por el emprendimiento joven. Por ello, damos la bienvenida a esta nueva empresa. Asimismo, queremos mostrar nuestra entera disposición para que Astoriberia y FAEPU colaboren a través de la Feria de Minerales y Fósiles de la Unión».

El acto fue clausurado por Isabel María Egea, primer teniente alcalde del Ayuntamiento de La Unión, afirmando que «desde el Consistorio mostramos nuestro pleno apoyo a esta nueva empresa. En La Unión nos sentimos olvidados por el Gobierno Central, sobre todo por su falta de interés en regenerar la bahía de Portmán. En consecuencia, queremos agradecer a Astroiberia que haya elegido nuestro municipio para realizar su presentación porque eso quiere decir que La Unión tiene un gran futuro, dado que los jóvenes emprendedores siguen apostando por nuestra tierra».

Al acto asistieron más miembros del Consistorio como Teresa López, concejal de Economía; Damiana García, concejal de Juventud; Ginés Guzmán, concejal de Nuevas Tecnologías; y Damián García, concejal de Medio Ambiente. También Antonio Soto, profesor titular en la UPCT; y Carmen García, investigadora en la UPCT.

Asimismo, no quisieron perderse el acto Adrián García, propietario del Aquarium La Manga Golf Resort-Restaurante; Salvador Barceló, propietario del Hotel Portmán; Pedro Luis Ros, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos ‘Isaac Peral’; Hafssa Hamassi, traductora de seis idiomas (español, inglés, francés, italiano, portugués y árabe); y las influencers de ‘Acho que plan’ Ana y Paula.

En el evento se sirvió un ágape que estuvo amenizado por el DJ Flashover, finalizando todo con un castillo de fuegos artificiales que sorprendió a los asistentes.