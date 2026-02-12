Un 4,4% menos
L'Oreal gana 6.127 millones en 2025 y propondrá a Pablo Isla como vicepresidente de la compañía
El grupo cerró el año 2025 con una disminución del 4,4% en sus beneficios netos, aunque los ingresos totales aumentaron un 1,3%, impulsados por el crecimiento en Europa y el área profesional
EL PERIÓDICO
El grupo francés de belleza L'Oréal cerró 2025 con unos beneficios netos atribuidos de 6.127 millones de euros, lo que supone un retroceso del 4,4% respecto del año pasado, según ha informado este jueves la compañía.
Además, el grupo de cosmética francés propondrá en su próxima junta general de accionistas al presidente de Nestlé, Pablo Isla, para ocupar el rol de vicepresidente de la compañía, así como a Anna Lenz. Ambos ocuparán así un lugar en el órgano de administración del gigante durante un periodo de cuatro años.
En su presentación de resultados, recogida por 'Europa Press', el grupo ha informado de que los ingresos ascendieron a 44.052 millones de euros, un 1,3% más en términos absolutos y un 4% más en comparables. Por segmentos de negocio, las ventas de productos para consumidores subieron un 0,7%, hasta los 16.090 millones de euros, al tiempo que las de la rama de lujo se situaron en los 15.595 millones de euros, sin cambios.
Por su parte, la facturación de la división de belleza dermatológica escaló hasta los 7.204 millones de euros, un 2,5% más, mientras que la del área de productos destinados a uso profesional creció un 5,7%, hasta los 5.163 millones de euros.
En cuanto a las áreas geográficas de mayor importancia para el grupo, las ventas en Europa se elevaron un 4,6%, hasta los 14.865 millones de euros, aunque en América del Norte se redujeron un 0,7%, hasta los 11.718 millones de euros. En el norte de Asia se quedaron en los 10.075 millones de euros, un 2,2% menos. Después, África, el sur de Asia y Oriente Medio generaron 4.114 millones de euros y Latinoamérica otros 3.280 millones de euros. Estas cifras estuvieron un 6,5% por encima y un 0,7% por debajo de las obtenidas doce meses antes.
Ya solo en el cuarto trimestre, L'Oréal se anotó unos ingresos de 11.245 millones de euros, un 1,3% más en métricas absolutas y un 6% en comparables.
"2025 fue un año decisivo para L'Oréal: obtuvimos excelentes resultados a pesar del entorno a la vez que transformamos profundamente el grupo", ha afirmado el consejero delegado, Nicolas Hieronimus.
"A pesar de la incertidumbre macroeconómica, somos optimistas sobre las perspectivas del mercado mundial de la belleza en 2026 y confiamos en nuestra capacidad para seguir creciendo por encima de él gracias a la estrategia multimarca de L'Oréal, logrando otro año de avances en ventas y beneficios", ha añadido.
El consejo de administración propondrá en la junta de accionistas del 24 de abril el reparto de un dividendo de 7,20 euros pagadero el 4 de mayo a los tenedores que figuren como tal al cierre de los mercados el 29 de abril. Este dividendo será un 2,9% mayor que el abonado hace un año.
