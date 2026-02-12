Las Colinas Golf & Country Club celebra su 15 aniversario con un año de grandes eventos deportivos y gastronómicos

Un 26 de marzo de 2011 abría sus puertas en Orihuela Costa Las Colinas Golf & Country Club. Concebido en torno a su campo de golf de 18 hoyos diseñado por el prestigioso arquitecto norteamericano Cabell B. Robinson, el proyecto nació con una clara vocación de calidad y excelencia en su propuesta deportiva, gastronómica y residencial. Ubicado en un enclave natural único, cuidadosamente integrado y preservado, Las Colinas celebra en 2026 su 15 aniversario consolidado como uno de los resorts turísticos y residenciales de referencia a nivel nacional e internacional, con una trayectoria avalada por numerosos premios y reconocimientos.

Con motivo de esta conmemoración, Las Colinas Golf & Country Club ha organizado un programa anual de actividades entre las que destaca el “Torneo de golf 15 aniversario”, que se celebrará el 1 de agosto. Además, la temporada de golf 2026 contará con otra gran cita independiente: el ya consolidado “Las Colinas Trophy”, que celebrará su V edición el 5 y 6 de diciembre.

Asimismo, el 27 de junio tendrá lugar el “Torneo de pickleball 15 Aniversario” en su Racquet Club, disciplina que Las Colinas incorporó a su oferta en 2025, convirtiéndose en pionero en la comarca en la introducción de este deporte tan de moda en Estados Unidos.

Otra de las actividades destacadas dentro del programa del 15 aniversario está relacionada con la alta gastronomía que también caracteriza a este desarrollo turístico. El restaurante il Palco acogerá tres encuentros culinarios especiales que contarán con la participación de chefs invitados de primer nivel.

Campo de golf de 18 hoyos. / L. O.

Ferdinando Bernardi, del restaurante Casa Bernardi, distinguido con una estrella Michelin, ofrecerá un exclusivo menú degustación el próximo 10 de marzo. Por su parte, Fabio Morisi, chef asesor gastronómico italiano que ha colaborado con il Palco, será el protagonista de la cita del 20 de mayo.

Además, el 14 de abril tendrá lugar el denominado “Menú a cuatro manos”, una experiencia gastronómica única en la que Alejandro Ibáñez, chef del restaurante Barahonda, recientemente galardonado con su primera estrella Michelin, y José Dolera, chef de Las Colinas Golf & Country Club, unirán su talento para crear y elaborar una propuesta conjunta.

En línea con sus principios fundacionales de compromiso social, el programa del 15 aniversario incluye dos iniciativas destacadas. Por un lado, el campo de Las Colinas Golf & Country Club acogerá los días 12 y 13 de septiembre el Campeonato de España de Golf de la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual (FEDDI). Por otro, durante el mes de junio se celebrará el “I Torneo Solidario de Pickleball”, a beneficio de la Asociación de Personas con Diversidad Funcional (ADIS).

Restaurante ilPalco de Las Colinas Golf. / L. O.

Este enfoque responsable se completa con un firme compromiso con la sostenibilidad y la protección del entorno natural, presente en el proyecto desde sus inicios. El resort impulsa una gestión responsable de sus zonas verdes y del campo de golf, con medidas orientadas a la eficiencia hídrica, la preservación del paisaje y la reducción del impacto ambiental, como el riego optimizado o el uso de movilidad eléctrica en sus operaciones.

“Celebrar 15 años es un motivo de orgullo y, al mismo tiempo, una responsabilidad para seguir ofreciendo experiencias de máxima calidad a esta gran comunidad de residentes y visitantes. Desde el inicio, el proyecto se concibió con una visión a largo plazo y con el compromiso de crear no solo un destino, sino un ‘mundo aparte’, donde la excelencia, la sostenibilidad y el bienestar forman parte de nuestra forma de entender Las Colinas Golf & Country Club”, ha afirmado el director de Operaciones, Javier Rodríguez.

15 años ofreciendo un mundo aparte

Las Colinas Golf & Country Club se ubica en un enclave natural único de la costa mediterránea. Articulado en torno a su premiado campo de golf, el resort se concibe como un complejo turístico y residencial de baja densidad de edificación, con las viviendas integradas de forma respetuosa en el entorno. Su desarrollo ha continuado avanzando con nuevas promociones de villas y apartamentos, siempre bajo los mismos criterios de calidad, diseño y respeto por el medio natural que han definido el proyecto desde sus inicios.

En 2025 volvió a revalidar su condición de Resort de Villas líder en España y Europa en los premios World Travel Awards, que distinguen la excelencia turística a nivel mundial. En total, el proyecto ha recibido este premio en siete ocasiones en su categoría europea y en nueve a nivel nacional.

En esta misma línea de reconocimientos, el campo de golf ha sido premiado en cinco ocasiones como el mejor de España en los World Golf Awards, y uno de los 100 mejores campos de Europa, según los últimos rankings Top 100, publicados por la revista Golf World.

La oferta gastronómica es otro de los pilares del resort, con tres restaurantes —il Palco, unik y umawa— que han contribuido a consolidar Las Colinas como un espacio muy solicitado para eventos corporativos y privados. A esta propuesta se suma WOW Beach. Situado en primera línea de mar, el beach club es un referente en la época estival.

Y 15 años, también, de espíritu solidario

A lo largo de estos 15 años, Las Colinas Golf & Country Club se ha distinguido por su elevado compromiso social. Entre las iniciativas desarrolladas destaca la creación en Callosa de Segura de una escuela inclusiva de fútbol para niños y jóvenes con discapacidad intelectual, fruto de la colaboración con la Fundación Real Madrid.

Igualmente mantiene líneas de apoyo continuadas con la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer (AFA) de Torrevieja y con la Asociación de Personas con Diversidad Funcional (ADIS), que les otorgó en 2023 el Premio a la Responsabilidad Social Corporativa.

Por otro lado, Las Colinas Golf & Country Club es el primer y único resort de golf de España en contar con la certificación Espacio Cerebroprotegido, que acredita la formación específica de todo su personal para actuar de forma eficaz ante un posible ictus, reforzando así su compromiso con la salud y el bienestar de trabajadores y clientes.