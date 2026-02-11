Miles de agricultores y 325 tractores colapsan el centro de Madrid contra Mercosur

Un operativo de seguridad compuesto por más de 1.800 agentes entre policía y guardia civil han acompañado, desde primera hora de este miércoles, a los miles de agricultores que, llegados de puntos de toda España, se manifiestan por las calles de Madrid, entre la plaza de Colón y la sede del Ministerio de Agricultura, frente a la estación de Atocha. Protestan contra el acuerdo comercial firmado por la Comisión Europea con Mercosur, y avalado por el Gobierno de España, porque consideran que va a suponer una competencia desleal para los alimentos de proximidad que ellos producen.

La tractorada, convocada por las organizaciones agrarias Unión de Uniones (UdU) y Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi), ha arrancado de madrugada según lo previsto, pese al mal tiempo, en cinco columnas que han salido a marcha lenta desde las localidades madrileñas de Torrejón de la Calzada, Robregordo y Arganda del Rey, desde la segoviana de El Espinar y desde la ciudad de Guadalajara. La Delegación del Gobierno de Madrid ha informado de que la llegada a la capital se ha realizado "con normalidad" desde los puntos de origen, "con la participación de 325 tractores", algunos menos de los 500 previstos inicialmente.

Tractores concentrados / Jorge Valiente

Las organizaciones convocantes mantienen la movilización porque consideran que, a pesar de la paralización del acuerdo con Mercosur por parte del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y aunque el Parlamento Europeo ha aprobado esta misma semana las cláusulas de salvaguarda que protegen sus producciones, la puesta en marcha del pacto comercial sigue adelante, "dado que la Comisión Europea estaría intentando que entrara en vigor provisionalmente", asegura el sindicato.

Decenas de manifestantes durante una concentración en la Plaza de Colón, a 11 de febrero de 2026, en Madrid (España). / Carlos Luján / Europa Press

El campo, agrega UdU, "lleva soportando una gran presión desde hace años, con más peso desde que se iniciara la guerra en Ucrania, con costes de producción cada vez más altos". A ello se suman, además, decisiones como la adoptada recientemente por Bruselas de ampliar su alianza con Marruecos, un competidor directo para algunos sectores como el de las frutas y verduras frescas.

Buscar la complicidad de toda la sociedad

"Los productores no pueden rivalizar sobre todo en un mercado en el que la ley de la cadena alimentaria no funciona y la industria y la distribución se quedan con un margen que provoca una brecha cada vez más grande entre precios en origen y destino", denuncian. Y esto, sostienen los productores, "no es un asunto solo de los agricultores y los ganaderos. Es la sociedad entera. Todos tenemos la costumbre de comer, al menos, tres veces al día, y todos querríamos que lo que comemos sea bueno para la salud", en palabras de Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones.

Un agricultor asturiano se dirige a la concentración en la plaza de Colón, este 11 de febrero de 2026, en Madrid. / Carlos Luján / Europa Press

Los agricultores concentrados en Madrid también quieren presionar para que se garantice un presupuesto suficiente para la defensa del sector dentro de las líneas de la nueva PAC que, de acuerdo con lo previsto por la Comisión Europea, ahora pasarán a depender de cada Estado. Reclaman asimismo mayor protección para el sector primario ante el avance del cambio climático y exigen herramientas a favor del relevo generacional en el campo o un cambio en los protocolos europeos de sanidad animal para evitar sacrificios innecesarios de animales, como ha ocurrido con las recientes crisis de la gripe aviar y de la dermatosis nodular contagiosa.